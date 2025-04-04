Val-d’Or P25

Lundi | 19h00 à 20h00 | 26 mai au 16 juin | Session de 4 semaines
Avec Isabelle Gosselin
PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Le cours d’initiation aborde les bases de la gigue. C’est le point de départ pour toute personne qui n’a aucune expérience. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
T-Shirt ADULTE Club Gigus - La gigue c'est cool
CA$30
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 18$ sur le prix courant. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
T-Shirt ENFANT Club Gigus - La gigue c'est cool
CA$20
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 18$ sur le prix courant. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
