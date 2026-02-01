Sports Canins Attelés Québec

Vallée-Bras-du-Nord 1 février 2026

2180 Rang Saguenay

Saint-Raymond, QC G3L 3G3, Canada

Initiation Canicross - 1 février 2026 à 9h30
40 $

Le billet inclut :
• l’initiation au canicross en deux volets (théorique et pratique);
• les frais d’accès au site de la Vallée Bras-du-Nord;
• l’encadrement par des intervenants qualifiés

Initiation Bikejoring | 1 février 2026 à 12h30
63 $

Le billet n'inclut pas la réservation du fatbike.

Le billet inclut :
• les frais d’accès au site de la Vallée Bras-du-Nord;

• l’initiation au bikejoring en deux volets (théorique et pratique);
• l’encadrement par des intervenants qualifiés

