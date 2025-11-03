Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

Vallée du Parc - Initiation au ski de montagne

10000 Chem. de la Vallée-du-Parc

Shawinigan, QC G9T 0N1, Canada

Inscription SKI - JEUNE (10-17 ans)
70 $

Le billet inclus: 1 jour de ski, frais d'accès au parc, encadrement et enseignement, skis, bottes (skieurs seulement), peaux d'ascension et bâtons.

Inscription PLANCHE - JEUNE (10-17 ans)
70 $

Le billet inclus: 1 jour de ski, frais d'accès au parc, encadrement et enseignement, planche, peaux d'ascension et bâtons. Apportez vos bottes!

Inscription - ADULTE (sans location)
120 $

Le billet inclus: 1 jour de ski, frais d'accès à la station, encadrement et enseignement.

Inscription SKI - ADULTE (avec location)
150 $

Le billet inclus: 1 jour de ski, frais d'accès à la station, encadrement et enseignement, skis, bottes (skieurs seulement), peaux d'ascension et bâtons.

Inscription PLANCHE - ADULTE (avec location)
150 $

Le billet inclus: 1 jour de ski, frais d'accès au parc, encadrement et enseignement, planche, peaux d'ascension et bâtons. Apportez vos bottes!

