Adhésion à la Vancouver Pride Society

À propos des adhésions
Valide jusqu'au 24 février 2027
En tant que membre, vous pouvez voter aux assemblées générales, proposer des résolutions, convoquer des assemblées générales extraordinaires et vous présenter à un poste au conseil d'administration.
Valide jusqu'au 24 février 2027
En tant que membre, vous pouvez voter à l'assemblée générale annuelle, profiter de billets en prévente et de billets à tarif réduit, vous présenter à un poste au conseil d'administration et recevoir l’infolettre mensuelle.
Les membres de l'organisation désignent un représentant pour voter aux assemblées générales et doivent présenter une lettre d'authentification de l'organisation sur demande.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!