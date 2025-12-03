Vancouver Pride Society

Offert par

Vancouver Pride Society

À propos des adhésions

Adhésion à la Vancouver Pride Society

Adhésion VPS (Individuelle)
25 $

Valide jusqu'au 24 février 2027

En tant que membre, vous pouvez voter aux assemblées générales, proposer des résolutions, convoquer des assemblées générales extraordinaires et vous présenter à un poste au conseil d'administration.

Adhésion VPS (Organisation)
100 $

Valide jusqu'au 24 février 2027

En tant que membre, vous pouvez voter à l'assemblée générale annuelle, profiter de billets en prévente et de billets à tarif réduit, vous présenter à un poste au conseil d'administration et recevoir l’infolettre mensuelle.


Les membres de l'organisation désignent un représentant pour voter aux assemblées générales et doivent présenter une lettre d'authentification de l'organisation sur demande.

Ajouter un don pour Vancouver Pride Society

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!