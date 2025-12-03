Adhésion à la Vancouver Pride Society

En tant que membre, vous pouvez voter à l'assemblée générale annuelle, profiter de billets en prévente et de billets à tarif réduit, vous présenter à un poste au conseil d'administration et recevoir l’infolettre mensuelle.





Les membres de l'organisation désignent un représentant pour voter aux assemblées générales et doivent présenter une lettre d'authentification de l'organisation sur demande.