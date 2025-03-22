Veillée du 22 mars 2025

Note aux membres d'EspaceTrad :
Nous sommes en train d'expérimenter un nouveau système de réservation qui n'a pas la possibilité d'accorder le rabais membre de 2 $. Si vous aimeriez tout de même acheter votre billet en ligne pour garantir votre place, vous pouvez demander votre remboursement de 2 $ sur place à la billetterie, si votre adhésion est à jour.
Étudiant.e à temps plein
17 $
Ado (15 à 17 ans)
11 $
Jeunes de 14 ans et moins
Gratuit
Pour les jeunes de 14 ans et moins seulement, accompagnés d'un parent
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!