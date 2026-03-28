Vélodon de Plein air Val-David

Avec Kathy Trancinha;

''Être en mouvement, c'est vivre pleinement'' Instructeure de Spinning, Capoeira, HIIT, Pilates et Yoga, Kathy offre une séance qui fait appel à tout le corps sous des rythmes caribéens aussi originaux qu'entrainants !

Venez vous éclater tout en vous tonifiant... Sans l'ombre d'un doute !