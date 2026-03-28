Vélodon de Plein air Val-David

À propos de cet événement
2300 Rue de l'Église, Val-David, QC J0T 2N0, Canada
Avec Marie-Josée Lévesque
Fondatrice du Cardio Loft, professeure de spinning, sup fitness, pilates et tissus aérien, Marie Josée saura vous faire pédaler énergiquement et dans le plaisir ! C'est une opportunité de l'avoir avec nous pour le vélodon, sachez en profiter !
Avec Martin Pelchat;
Le spinning est une passion depuis qu’un de ses amis, un entraîneur qui démarrait un nouveau centre d’activités physiques, lui a fait découvrir ce mode d’entraînement il y a maintenant plus de 16 ans. Il détient les certifications d’entraineur Spinning® et Rockstar Spinning® de Mad Dogg Athletics ainsi que celle d’instructeur de vélo en salle de Schwinn. Les classes de Martin sont planifiées avec soin et les différents exercices suivent le rythme d’une musique entraînante judicieusement choisie.
Avec Vanessa Charron;
Je suis entraineure personnelle depuis plus de 15 ans, j'ai découvert le plaisir de spinner alors que je débutais le duathlon (course, vélo, course) il y a 3 ans. Mon style... intensif, tout comme la musique techno qui m'accompagne !
Avec Éric Martineau
Enseignant en éducation physique depuis 35 ans, Éric est passionné par le plein air et les voyages. Grand adepte de ski, il est impliqué dans le CA du Club de plein air de Ste-Agathe depuis 15 ans. Il est performant dans plusieurs disciplines mais le vélo est sans contredit son sport ! Il est gestionnaire et guide pour le Club de vélo de Esprit Gravel.
Avec Francois Dufort;
Vice Président de Plein Air Val David, instigateur du vélodon. Adepte de plusieurs sports de plein air, je spinne comme participant depuis 15 ans afin de garder la forme entre les saisons. Contrairement à tous les autres entraineurs du Vélodon, je n'ai aucune expérience ... Mais je voulais saisir cette opportunité pour donner mon premier cours ! Sur de la musique des années 80, je vous promet une séance rythmé et je vous invite à m'accompagner en portant votre plus beau costume ! Accessoires bienvenus. Apéro d'après ride sur la terrasse arrière.
Avec Kathy Trancinha;
''Être en mouvement, c'est vivre pleinement'' Instructeure de Spinning, Capoeira, HIIT, Pilates et Yoga, Kathy offre une séance qui fait appel à tout le corps sous des rythmes caribéens aussi originaux qu'entrainants !
Venez vous éclater tout en vous tonifiant... Sans l'ombre d'un doute !
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