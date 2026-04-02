Fondation du Cégep de Rosemont

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Vente cactus et succulentes - Projet Argilos 2026

Succulentes 2,5 po item
Succulentes 2,5 po
7 $

🌾🌾Votre succulente sera à récupérer le mardi 5 mai ou mercredi 6 mai entre 12h et 15h dans le hall de la cafétéria.🌾🌾

Cactus 2,5 po item
Cactus 2,5 po
7 $

🌵🌵Votre cactus sera à récupérer le mardi 5 mai ou mercredi 6 mai entre 12h et 15h dans le hall de la cafétéria.🌵🌵

Succulentes 4 po item
Succulentes 4 po
14 $

🌾🌾Votre succulente sera à récupérer le mardi 5 mai ou mercredi 6 mai entre 12h et 15h dans le hall de la cafétéria.🌾🌾

Cactus 4 po item
Cactus 4 po
14 $

🌵🌵Votre cactus sera à récupérer le mardi 5 mai ou mercredi 6 mai entre 12h et 15h dans le hall de la cafétéria.🌵🌵

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