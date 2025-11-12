Centre des services communautaires Vanier

Centre des services communautaires Vanier

Chaussez la cause Partage Vanier!

Bas Déjeuner Flocons de neige (small adulte) item
Bas Déjeuner Flocons de neige (small adulte)
25 $
Disponible jusqu'au 31 déc.

Enfilez vos bas et chaussez la cause Partage Vanier! Les bas du Déjeuner Flocons de neige sont un parfait cadeau qui fait une différence.


*Pour chaque paire de bas vendus, vous faites un don à Partage Vanier. De plus, une paire de bas gratuits sera distribuée à une personne dans le besoin de notre communauté, gracieuseté de la compagnie ROBIN DES BAS.

Bas Déjeuner Flocons de neige (large adulte) item
Bas Déjeuner Flocons de neige (large adulte)
25 $
Disponible jusqu'au 31 déc.

Enfilez vos bas et chaussez la cause Partage Vanier! Les bas du Déjeuner Flocons de neige sont un parfait cadeau qui fait une différence.


*Pour chaque paire de bas vendus, vous faites un don à Partage Vanier. De plus, une paire de bas gratuits sera distribuée à une personne dans le besoin de notre communauté, gracieuseté de la compagnie ROBIN DES BAS.

Bas Partage Vanier (small adulte) item
Bas Partage Vanier (small adulte)
25 $
Disponible jusqu'au 31 déc.

Enfilez vos bas et chaussez la cause Partage Vanier! Les bas Partage Vanier sont un parfait cadeau qui fait une différence.


*Pour chaque paire de bas vendus, vous faites un don à Partage Vanier. De plus, une paire de bas gratuits sera distribuée à une personne dans le besoin de notre communauté, gracieuseté de la compagnie ROBIN DES BAS.

Bas Partage Vanier (large adulte) item
Bas Partage Vanier (large adulte)
25 $
Disponible jusqu'au 31 déc.

Enfilez vos bas et chaussez la cause Partage Vanier! Les bas Partage Vanier sont un parfait cadeau qui fait une différence.


*Pour chaque paire de bas vendus, vous faites un don à Partage Vanier. De plus, une paire de bas gratuits sera distribuée à une personne dans le besoin de notre communauté, gracieuseté de la compagnie ROBIN DES BAS.

