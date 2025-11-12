Enfilez vos bas et chaussez la cause Partage Vanier! Les bas du Déjeuner Flocons de neige sont un parfait cadeau qui fait une différence.





*Pour chaque paire de bas vendus, vous faites un don à Partage Vanier. De plus, une paire de bas gratuits sera distribuée à une personne dans le besoin de notre communauté, gracieuseté de la compagnie ROBIN DES BAS.