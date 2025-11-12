Offert par
Enfilez vos bas et chaussez la cause Partage Vanier! Les bas du Déjeuner Flocons de neige sont un parfait cadeau qui fait une différence.
*Pour chaque paire de bas vendus, vous faites un don à Partage Vanier. De plus, une paire de bas gratuits sera distribuée à une personne dans le besoin de notre communauté, gracieuseté de la compagnie ROBIN DES BAS.
Enfilez vos bas et chaussez la cause Partage Vanier! Les bas Partage Vanier sont un parfait cadeau qui fait une différence.
*Pour chaque paire de bas vendus, vous faites un don à Partage Vanier. De plus, une paire de bas gratuits sera distribuée à une personne dans le besoin de notre communauté, gracieuseté de la compagnie ROBIN DES BAS.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!