Vente de beignes 2026 de la Maison des jeunes La Barak

Organisé par
À propos de cet événement
Une douzaine de beignes Krispy Kreme. Aide à soutenir la totalité du voyage.
Une douzaine de beignes Krispy Kreme. Aide à soutenir le voyage d'Alice Néron.
Une douzaine de beignes Krispy Kreme. Aide à soutenir le voyage d'Aurélie Lavoie.
Une douzaine de beignes Krispy Kreme. Aide à soutenir le voyage de Kayla Whittaker.
Une douzaine de beignes Krispy Kreme. Aide à soutenir le voyage de Léane Côté.
Une douzaine de beignes Krispy Kreme. Aide à soutenir le voyage de Lily Green.
Une douzaine de beignes Krispy Kreme. Aide à soutenir le voyage de Livia Côté.
Une douzaine de beignes Krispy Kreme. Aide à soutenir le voyage de Loryann Gallant.
Une douzaine de beignes Krispy Kreme. Aide à soutenir le voyage de Nathan Cloutier.
Une douzaine de beignes Krispy Kreme. Aide à soutenir le voyage de Zack Tanguay.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!