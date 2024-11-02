Ventes fermées

HECulture - VENTE DE BUBBLE TEA 🍵 (svp veuillez lire le "savoir plus" en cas d'allergies)!

3000 Chem. de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal, QC H3T 2A7, Canada

Bubble tea : Thé au lait au sucre brun
5 $
Bubble tea : Thé vert à la mangue
5 $
Ajout de TAPIOCA
1 $
Ajout de BOBA ÉCLATANT
1,50 $
BOBA MEMBERS ✨
4 $
Ce forfait est offert uniquement aux personnes abonnées à notre compte Instagram ! *Une vérification interne sera faite à chaque achat* Les personnes ne remplissant pas cette condition ne pourront être remboursées.

