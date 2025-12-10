Vente d'items thématiques

Découvrez le linge à vaisselle en microfibre de noël, la solution idéale pour tous vos besoins de nettoyage.

Dites adieu aux linges à vaisselle qui laissent des traces et qui ne remplissent pas leur fonction. Grâce à ce linge en microfibre, vous pourrez dire au revoir aux frustrations liées à l’essuyage de votre vaisselle.

Caractéristiques clés :

Absorption exceptionnelle : Notre linge à vaisselle est conçu pour absorber efficacement l’eau, vous garantissant ainsi un séchage impeccable de votre vaisselle en un rien de temps.

Séchage rapide : Grâce à sa composition en microfibre, il sèche très rapidement après utilisation, ce qui évite les mauvaises odeurs et l’humidité.

Compact : La microfibre est reconnue pour sa nature compacte, vous permettant ainsi de gagner de l’espace dans vos tiroirs tout en facilitant le rangement.

Dimensions pratiques : Avec un format de 48 x 65 cm, il est suffisamment grand pour s’adapter à tous vos besoins tout en restant maniable.

Faites le choix de la qualité et de l’efficacité avec ce linge à vaisselle en microfibre. Il deviendra rapidement un indispensable dans votre cuisine, vous aidant à maintenir une vaisselle propre et sans traces. N’attendez plus pour l’essayer !





K5 Clothing, créée en 2021, est une entreprise québécoise innovante spécialisée dans les produits en microfibre, alliant confort et praticité. Née de l’union de deux familles, le nom K5 Clothing s’inspire de leurs cinq petits garçons (kids 5). En tant que grand frère de Doux Bécot, l’entreprise répond à la demande croissante de produits adaptés pour toute la famille.





Valeur de 18$ + taxes