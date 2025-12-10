Vente d'items thématiques

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*Le modèle diffère légèrement.
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Découvrez le linge à vaisselle en microfibre de noël, la solution idéale pour tous vos besoins de nettoyage.
Dites adieu aux linges à vaisselle qui laissent des traces et qui ne remplissent pas leur fonction. Grâce à ce linge en microfibre, vous pourrez dire au revoir aux frustrations liées à l’essuyage de votre vaisselle.
Caractéristiques clés :
Faites le choix de la qualité et de l’efficacité avec ce linge à vaisselle en microfibre. Il deviendra rapidement un indispensable dans votre cuisine, vous aidant à maintenir une vaisselle propre et sans traces. N’attendez plus pour l’essayer !
K5 Clothing, créée en 2021, est une entreprise québécoise innovante spécialisée dans les produits en microfibre, alliant confort et praticité. Née de l’union de deux familles, le nom K5 Clothing s’inspire de leurs cinq petits garçons (kids 5). En tant que grand frère de Doux Bécot, l’entreprise répond à la demande croissante de produits adaptés pour toute la famille.
Valeur de 18$ + taxes
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