Vente de café 2025 au profit du Fonds d'Aide aux Enfants du Camp Mariste

2 sacs de café 800 grammes (Moulu) item
2 sacs de café 800 grammes (Moulu)
CA$72

Bercé par les vents mystiques et océaniques, le café Brésil est complexe et aventurier. Ses riches arômes de noix et de chocolat sont parfaitement équilibrés par une finale acidulée. Un mélange qui invite à prendre le large à chaque gorgée.

Profil aromatique : légèrement acidulé, notes de noix et de chocolat, beaucoup de corps 

2 sacs de café 800 grammes (Grains) item
2 sacs de café 800 grammes (Grains)
CA$72

2 sacs de café 800 grammes (1 moulu et 1 en grains) item
2 sacs de café 800 grammes (1 moulu et 1 en grains)
CA$72

