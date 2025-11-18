10e Groupe scout de Montcalm

Offert par

10e Groupe scout de Montcalm

À propos de cette boutique

Vente de calendriers scouts 2026

LOUVES-LOUVETEAUX - Calendrier scout 2026
10 $

ITEM RÉSERVÉ AUX PARENTS LOUVES-LOUVETEAUX


Ce site sert à payer les calendriers scouts que vous avez déjà pris. L'achat sur ce site ne vous donnera pas accès à de nouveaux calendriers. Au coût de 10$ chacun. Si vous avez reçu des dons, veuillez les inclure dans l'espace approprié. Vous devez déposer vous-même l'argent que vous avez reçu grâce aux ventes de calendriers dans le but que nous ayons le moins d'argent comptant à devoir traiter.

0
GUIDES-ÉCLAIREURS - Calendrier scout 2026
10 $

ITEM RÉSERVÉ AUX PARENTS GUIDES-ÉCLAIREURS


Ce site sert à payer les calendriers scouts que vous avez déjà pris. L'achat sur ce site ne vous donnera pas accès à de nouveaux calendriers. Au coût de 10$ chacun. Si vous avez reçu des dons, veuillez les inclure dans l'espace approprié. Vous devez déposer vous-même l'argent que vous avez reçu grâce aux ventes de calendriers dans le but que nous ayons le moins d'argent comptant à devoir traiter.

0
PIONNIÈRES-PIONNIERS - Calendrier scout 2026
10 $

ITEM RÉSERVÉ AUX PARENTS PIONNIÈRES-PIONNIERS


Ce site sert à payer les calendriers scouts que vous avez déjà pris. L'achat sur ce site ne vous donnera pas accès à de nouveaux calendriers. Au coût de 10$ chacun. Si vous avez reçu des dons, veuillez les inclure dans l'espace approprié. Vous devez déposer vous-même l'argent que vous avez reçu grâce aux ventes de calendriers dans le but que nous ayons le moins d'argent comptant à devoir traiter.

0
Ajouter un don pour 10e Groupe scout de Montcalm

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!