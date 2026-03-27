Vente de cannas

À propos de cet événement
Variété impressionnante par sa grande taille et son port majestueux, le canna Marabout peut atteindre près de 1,5 m de hauteur. Son feuillage vert luxuriant crée un effet tropical spectaculaire, surmonté de fleurs rouges éclatantes en fin de saison. Une plante parfaite pour structurer un aménagement et créer un point focal saisissant.
Spectaculaire par sa hauteur impressionnante pouvant atteindre près de 1,8 m, le canna ‘Ibis’ offre un effet tropical saisissant. Son feuillage pourpre riche attire d’abord le regard, puis ses fleurs rouges éclatantes apparaissent en fin de saison, venant couronner la plante avec intensité. Idéal pour créer un point focal majestueux et ajouter du volume aux aménagements.
Lot de 3 plants pour créer un massif éclatant et dynamique. Le mélange de feuillages et de floraisons offre un effet visuel riche et changeant, parfait pour ajouter couleur, hauteur et une ambiance tropicale au jardin.
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