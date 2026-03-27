Vente de cannas

Variété impressionnante par sa grande taille et son port majestueux, le canna Marabout peut atteindre près de 1,5 m de hauteur. Son feuillage vert luxuriant crée un effet tropical spectaculaire, surmonté de fleurs rouges éclatantes en fin de saison. Une plante parfaite pour structurer un aménagement et créer un point focal saisissant.