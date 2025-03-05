Vente de cartes cadeaux - HaloMVMT

Balnea Spa + Réserve Thermale (valeur de 218,50$ avec taxes)
175 $
DESCRIPTION DU PRIX : EXPÉRIENCE THERMALE EN DUO
Certificat-cadeau pour l’accès à l’expérience thermale de journée complète en duo au BALNEA spa + réserve thermale, valeur de 190 $ + taxes.
Évadez-vous en duo l’instant d’une journée ! Juché à flanc de montagne, BALNEA spa + réserve thermale surplombe une réserve naturelle d’une beauté à couper le souffle. Découvrez une ode à la nature, un sanctuaire envoûtant et une architecture d’exception qui inspire et ressource. BALNEA réinvente l’art de la détente en conviant tous les sens à vivre une expérience unique. Nos installations comprennent quatre saunas aux vues panoramiques, issus de la pure tradition finlandaise, sept bains à remous avec une vue imprenable sur le lac Gale et les Appalaches, deux bains turcs offrant une humidité absolue et tous les bienfaits de l’aromathérapie, en plus de notre chute emblématique, de l’étang en forêt et des bassins froids intérieurs et extérieurs qui permettent un contact énergisant avec l’eau glacée.
*Accès à la réserve et à l’expérience thermale pour la journée complète pour deux personnes.
**Valide en tout temps, sauf les samedis et lors des périodes fériées.
***Date d’expiration d’environ 1 an suivant la date de vente
Bossa Prêt-à-Manger (valeur de 25$)
12,50 $
Leur passion et leur priorité est de vous servir la meilleure cuisine italienne authentique et d'assurer votre satisfaction avec leurs produits et leurs services.
Salon Le Hideout (valeur de 75$)
37,50 $
Maquillage complet.
Le Hideout est une escapade pour tous. Quelle que soit la journée que vous avez passée, vous repartirez avec un sentiment de fraîcheur et de confiance en vous.
La Pépinière Jasmin (valeur de 100$)
50 $
Le plus grand centre de jardin sur l'île de Montréal. Tout pour votre jardin : plantes d'intérieur, aménagement paysager, décorations de saison, depuis 1960.
La Pincée (valeur de 50$)
25 $
La Pincée, c'est un gamme de mélanges d’épices originaux, naturels, frais et savoureux. Les matières brutes et les ingrédients locaux sont à l’honneur dans tout ce qu'ils fabriquent à la main.
Maison La Petite Robe Noire (valeur de 150$)
75 $
La destination #1 pour la location de tenues de soirée à Montréal ! MAISON LPRN transforme une expérience traditionnelle en une expérience exclusive.
Le Petit Sao (valeur de 25$)
20 $
Banh mis, soupes pho, salades, bols et plus encore, Le Petit Sao offre des options de lunch inspirées des saveurs vietnamiennes !
Orange Theory Fitness Studio Plateau et TMR (valeur de 250$)
125 $
Accès à 10 cours gratuits avec un tote, un shaker et une serviette inclus !
Orange Theory offre un entraînement par intervalles basé sur la fréquence cardiaque, où vous vous entraînez à travers cinq zones de fréquence cardiaque conçues pour stimuler votre métabolisme, entraînant PLUS de dépense calorique post-entraînement, PLUS de résultats et PLUS de confiance, le tout pour vous offrir PLUS DE VIE.
*Uniquement valide dans les studios du Plateau et de TMR.
Salon Les Brunettes (valeur de 100$)
80 $
Les Brunettes, c'est une équipe de femmes d'affaires professionnelles et qualifiées dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique, située à l'Île-des-Sœurs, à Montréal. Elles vous accueillent dans une ambiance luxueuse et épurée, que ce soit pour un court ou un long moment de détente.
VdeV Maison (valeur de 50$)
25 $
VdeV est un magasin de décoration intérieure de style vintage et industriel. C'est une destination idéale pour dénicher des trouvailles uniques, trouver le cadeau parfait ou tomber amoureux d'un morceau particulier.
Studio Sage (valeur de 75$)
37,50 $
Accès illimité à toutes les classes de yoga, barre et pilates (durée d'un mois).
Forfait d'introduction (uniquement valide pour les personnes n'ayant jamais suivi de cours avec le Studio Sage auparavant).
Le Studio Sage est un espace multidisciplinaire qui revisite le yoga, le pilates et le barre fitness en y infusant sa passion pour la musique, la lumière et l’expérience.
Café Alphabet (valeur de 30$)
25 $
Découvrez le Café Alphabet, un café familial réputé pour son Freddo cappuccino et son ambiance chaleureuse !
Sports de Combats (valeur de 70$)
35 $
DESCRIPTION DU PRIX : SÉANCE DE LANCÉ DE HACHES EN DUO
La durée de la séance est de 60 minutes. Deviens le/la Bad-Axe que tu as toujours rêvé(e) d'être !
Café Le Webster (valeur de 25$)
20 $
Le Webster est un café très chaleureux et convivial à Saint-Lambert. Allez découvrir de nouvelles variétés de pâtisseries, de délicieux cafés et des produits locaux et sains !
Ajouter un don pour HaloMVMT
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!