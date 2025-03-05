Vente de cartes cadeaux - HaloMVMT

DESCRIPTION DU PRIX : EXPÉRIENCE THERMALE EN DUO Certificat-cadeau pour l’accès à l’expérience thermale de journée complète en duo au BALNEA spa + réserve thermale, valeur de 190 $ + taxes. Évadez-vous en duo l’instant d’une journée ! Juché à flanc de montagne, BALNEA spa + réserve thermale surplombe une réserve naturelle d’une beauté à couper le souffle. Découvrez une ode à la nature, un sanctuaire envoûtant et une architecture d’exception qui inspire et ressource. BALNEA réinvente l’art de la détente en conviant tous les sens à vivre une expérience unique. Nos installations comprennent quatre saunas aux vues panoramiques, issus de la pure tradition finlandaise, sept bains à remous avec une vue imprenable sur le lac Gale et les Appalaches, deux bains turcs offrant une humidité absolue et tous les bienfaits de l’aromathérapie, en plus de notre chute emblématique, de l’étang en forêt et des bassins froids intérieurs et extérieurs qui permettent un contact énergisant avec l’eau glacée. *Accès à la réserve et à l’expérience thermale pour la journée complète pour deux personnes. **Valide en tout temps, sauf les samedis et lors des périodes fériées. ***Date d’expiration d’environ 1 an suivant la date de vente

