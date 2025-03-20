eventClosed

Vente de chocolats de Pâques pour les finissants du Vitrail

Lapin chocolat au lait (80 gr.)
CA$10
Lapin chocolat blanc (80 gr.)
CA$10
Lapin chocolat noir (80 gr.)
CA$10
Écureuil chocolat au lait (85 gr.)
CA$11
Écureuil chocolat blanc (85 gr.)
CA$11
Écureuil chocolat noir (85 gr.)
CA$11
Mouton chocolat au lait (140 gr.)
CA$14
Mouton chocolat blanc (140 gr.)
CA$14
Mouton chocolat noir (140 fr.)
CA$14

