Fondation Le Vitrail
eventClosed
Vente de chocolats de Pâques pour les finissants du Vitrail
addExtraDonation
$
Lapin chocolat au lait (80 gr.)
CA$10
closed
Lapin chocolat blanc (80 gr.)
CA$10
closed
Lapin chocolat noir (80 gr.)
CA$10
closed
Écureuil chocolat au lait (85 gr.)
CA$11
closed
Écureuil chocolat blanc (85 gr.)
CA$11
closed
Écureuil chocolat noir (85 gr.)
CA$11
closed
Mouton chocolat au lait (140 gr.)
CA$14
closed
Mouton chocolat blanc (140 gr.)
CA$14
closed
Mouton chocolat noir (140 fr.)
CA$14
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout