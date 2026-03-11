Villa Sainte-Marcelline

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Vente de collation au profit du bal des finissantes 2026

Compote de fruits item
Compote de fruits
3 $

Compote de fruits 90g - marques variables

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Collation aux fruits item
Collation aux fruits
2 $

Collation aux fruits 22g - marques variables

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Barre granola item
Barre granola
2,50 $

barre granola 24g - marques variables

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Pattes d'ours item
Pattes d'ours
3 $

Biscuit - saveurs et marques variables

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Chips
3,50 $

Chips 28g - saveurs et marques variables

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Barre de chocolat item
Barre de chocolat
3,50 $

Barre de chocolat - tailles et marques variables

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Eau pétillante item
Eau pétillante
3,50 $

eau pétillante 355ml - marques et saveurs variables

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Eau plate item
Eau plate
2 $

bouteille d'eau plate 330ml - marques variables

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Petit carton de jus item
Petit carton de jus
3 $

petit carton de jus 200ml - marques et saveurs variables

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