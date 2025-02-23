Vente de Fromage 2025

Prête à cuire, entrée pour 4-6 personnes ou repas pour 2 personnes. Format de 350g. La Fondue de Bellechasse est toute locale! Elle est composée des fromages Honfleur et Le St-Charles, en plus de contenir un peu de vin du vignoble Domaine Bel-Chas. Le fromage Honfleur est un cheddar doux aromatisé de fines herbes, alors que Le St-Charles est un fromage macéré dans un porto de petits fruits produit par Le Ricaneux, entreprise spécialisée en fabrication artisanale de vins et alcools de petits fruits. Il en résulte une fondue aux saveurs uniques et fraîches, si agréable en bouche.

