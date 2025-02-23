Vente de Fromage 2025

L’incontournable cheddar en grain régulier, format 175g.
Grain- Nature- 300 g
10,25 $
L’incontournable cheddar en grain régulier, format 300g.
Grain- Fines herbes- 175 g
7,50 $
L’incontournable cheddar en grain aux fines herbes, format 175g.
Grain- Fines herbes- 300 g
10,25 $
L’incontournable cheddar en grain aux fines herbes, format 300g.
Grain- BBQ- 175 g
7,50 $
L’incontournable cheddar en grain au BBQ, format 175g.
Grain- BBQ- 300 g
10,25 $
L’incontournable cheddar en grain au BBQ, format 300g.
Grain- Argousier et poivres- 175 g
7,50 $
L’incontournable cheddar en grain à l'argousier et aux poivres, format 175g.
Grain- Argousier et poivres- 300 g
10,25 $
L’incontournable cheddar en grain à l'argousier et aux poivres, format 300g.
Brique- Nature
10,50 $
L’incontournable cheddar nature sous forme de bloc de 280g.
Brique- Fines herbes
10,50 $
L’incontournable cheddar aux fines herbes sous forme de bloc de 280g.
Tortillon- Nature- 120 g
7,75 $
Fabriqués à la main de façon artisanale à partir de lait pasteurisé pur à 100 %, les tortillons natures sauront satisfaire les amateurs de fromage salé traditionnel. Format de 120g.
Tortillon- BBQ- 120g
7,75 $
Fabriqués à la main de façon artisanale à partir de lait pasteurisé pur à 100 %, les tortillons BBQ sauront satisfaire les amateurs de fromage salé traditionnel. Format de 120g.
Le St-Vallier- Fromage à griller nature
10 $
Il s’agit d’un fromage de type haloumi, idéal pour les grillades, car il conserve sa forme initiale et ne fond pas.
Format de 165g.
Le Fleur St-Michel- Fromage à griller à la fleur d'ail
10 $
Il s’agit d’un fromage de type haloumi aromatisé à la fleur d’ail. C’est le fromage à griller par excellence, car il ne fond pas et garde sa forme lors de la cuisson. Cuit en brochette sur le BBQ ou simplement grillé dans la poêle, il rend toute sa saveur de fleur d’ail lorsqu’il est servi chaud.
Format de 165g.
Le Désirable- Cheddar au sirop d'érable
8 $
Affiné dans la masse plus de trois mois et fait de lait pasteurisé, ce fromage à pâte ferme sans croûte est un cheddar marbré de sirop d'érable.
Format de 140g.
Le P'tit Bronzé- Cheddar fumé au bois d'érable
8 $
Ce cheddar doux, fumé au bois d’érable, est un fromage très versatile en cuisine. Ajoutez-le dans vos salades, pâtes, potages ou même sur la pizza. Ce fromage laisse une petite touche de fumée dans tous vos bons plats.
Format de 140g.
Cheddar Mi-Fort
5,75 $
Vieillissement entre 12 à 18 mois.
Format de 125g.
Cheddar Fort
7,50 $
Vieillissement entre 18 à 30 mois.
Format de 125g.
L'endiablé- Jalapeno
9,50 $
Cheddar vieilli de 18 mois avec piment jalapeno.
Format de 125g.
La Fondue de Bellechasse
18,50 $
Prête à cuire, entrée pour 4-6 personnes ou repas pour 2 personnes. Format de 350g.
La Fondue de Bellechasse est toute locale! Elle est composée des fromages Honfleur et Le St-Charles, en plus de contenir un peu de vin du vignoble Domaine Bel-Chas. Le fromage Honfleur est un cheddar doux aromatisé de fines herbes, alors que Le St-Charles est un fromage macéré dans un porto de petits fruits produit par Le Ricaneux, entreprise spécialisée en fabrication artisanale de vins et alcools de petits fruits. Il en résulte une fondue aux saveurs uniques et fraîches, si agréable en bouche.
Mousse de Fromage- Nature
9 $
Fromage à tartiner, format de 80g.
La Mousse de Fromage Nature est produite à base de cheddar et est fabriquée qu’avec des ingrédients naturels, sans aucun agent de conservation. Tant que le pot n’est pas ouvert, il se conserve à la température de la pièce pendant trois ans.
Mousse de Fromage- Tomates et fleur d'ail
9 $
Fromage à tartiner, format de 80g.
La Mousse de Fromage Tomate et Fleur d'Ail est produite à base de cheddar et est fabriquée qu’avec des ingrédients naturels, sans aucun agent de conservation. Tant que le pot n’est pas ouvert, il se conserve à la température de la pièce pendant trois ans.
Mousse de Fromage- Érable et noix
9 $
Fromage à tartiner, format de 80g.
La Mousse de Fromage Érable et Noix est produite à base de cheddar et est fabriquée qu’avec des ingrédients naturels, sans aucun agent de conservation. Tant que le pot n’est pas ouvert, il se conserve à la température de la pièce pendant trois ans.
