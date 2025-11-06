Vente de fromages de l'Abbaye St-Benoit-Du-Lac par les Pionniers

Offert par
5 pointes de 150 grammes pour 32$
- Mont Saint-Benoit
- Fontina
- Frère Jacques
- Le Moine
- Saint-Augustin
6 pointes de 150 grammes pour 37$
- Mont Saint-Benoit
- Fontina
- Frère Jacques
- Le Moine
- Saint-Augustin
- Ermite (fromage bleu)
7 pointes de 150 grammes pour 42$
- Mont Saint-Benoit
- Fontina Fumé
- Frère Jacques
- Le Moine
- Saint-Augustin
- Le Moutier (fromage de chèvre)
- Bleu Bénédictin
