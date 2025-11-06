21e Groupe Scout de Beloeil

21e Groupe Scout de Beloeil

Vente de fromages de l'Abbaye St-Benoit-Du-Lac par les Pionniers

Le coffret délice
32 $

5 pointes de 150 grammes pour 32$
- Mont Saint-Benoit
- Fontina
- Frère Jacques
- Le Moine
- Saint-Augustin

Le coffret dégustation
37 $

6 pointes de 150 grammes pour 37$
- Mont Saint-Benoit
- Fontina
- Frère Jacques
- Le Moine
- Saint-Augustin
- Ermite (fromage bleu)

Le coffret prestige
42 $

7 pointes de 150 grammes pour 42$
- Mont Saint-Benoit
- Fontina Fumé
- Frère Jacques
- Le Moine
- Saint-Augustin
- Le Moutier (fromage de chèvre)
- Bleu Bénédictin

