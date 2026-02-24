Fondation du Collège Dina-Bélanger

Organisé par

Fondation du Collège Dina-Bélanger

À propos de cet événement

Vente de fromages et de produits d'érable 2026

1 rue St-Georges Saint-Michel-de-bellechasse

Grain- Nature- 175 g item
Grain- Nature- 175 g
7,50 $

L’incontournable cheddar en grain régulier, format 175g.

Grain- Nature- 300 g item
Grain- Nature- 300 g
11 $

L’incontournable cheddar en grain régulier, format 300g.

Grain- Fines herbes- 175 g item
Grain- Fines herbes- 175 g
7,50 $

L’incontournable cheddar en grain aux fines herbes, format 175g.

Grain- Fines herbes- 300 g item
Grain- Fines herbes- 300 g
11 $

L’incontournable cheddar en grain aux fines herbes, format 300g.

Grain- BBQ- 175 g item
Grain- BBQ- 175 g
7,50 $

L’incontournable cheddar en grain au BBQ, format 175g.

Grain- BBQ- 300 g item
Grain- BBQ- 300 g
11 $

L’incontournable cheddar en grain au BBQ, format 300g.

Grain- Argousier et poivres- 175 g item
Grain- Argousier et poivres- 175 g
7,50 $

L’incontournable cheddar en grain à l'argousier et aux poivres, format 175g.

Grain- Argousier et poivres- 300 g item
Grain- Argousier et poivres- 300 g
11 $

L’incontournable cheddar en grain à l'argousier et aux poivres, format 300g.

Brique- Nature item
Brique- Nature
10,50 $

L’incontournable cheddar nature sous forme de bloc de 280g.

Brique- Fines herbes item
Brique- Fines herbes
10,50 $

L’incontournable cheddar aux fines herbes sous forme de bloc de 280g.

Tortillon- Nature- 120 g item
Tortillon- Nature- 120 g
7,75 $

Fabriqués à la main de façon artisanale à partir de lait pasteurisé pur à 100 %, les tortillons natures sauront satisfaire les amateurs de fromage salé traditionnel. Format de 120g.

Tortillon- BBQ- 120g item
Tortillon- BBQ- 120g
7,75 $

Fabriqués à la main de façon artisanale à partir de lait pasteurisé pur à 100 %, les tortillons BBQ sauront satisfaire les amateurs de fromage salé traditionnel. Format de 120g.

Le St-Vallier- Fromage à griller nature item
Le St-Vallier- Fromage à griller nature
10 $

Il s’agit d’un fromage de type haloumi, idéal pour les grillades, car il conserve sa forme initiale et ne fond pas.
Format de 165g.

Le Fleur St-Michel- Fromage à griller à la fleur d'ail item
Le Fleur St-Michel- Fromage à griller à la fleur d'ail
10 $

Il s’agit d’un fromage de type haloumi aromatisé à la fleur d’ail. C’est le fromage à griller par excellence, car il ne fond pas et garde sa forme lors de la cuisson. Cuit en brochette sur le BBQ ou simplement grillé dans la poêle, il rend toute sa saveur de fleur d’ail lorsqu’il est servi chaud.
Format de 165g.

Le Désirable- Cheddar au sirop d'érable item
Le Désirable- Cheddar au sirop d'érable
8 $

Affiné dans la masse plus de trois mois et fait de lait pasteurisé, ce fromage à pâte ferme sans croûte est un cheddar marbré de sirop d'érable.
Format de 140g.

Le P'tit Bronzé- Cheddar fumé au bois d'érable item
Le P'tit Bronzé- Cheddar fumé au bois d'érable
8 $

Ce cheddar doux, fumé au bois d’érable, est un fromage très versatile en cuisine. Ajoutez-le dans vos salades, pâtes, potages ou même sur la pizza. Ce fromage laisse une petite touche de fumée dans tous vos bons plats.
Format de 140g.

Cheddar Mi-Fort item
Cheddar Mi-Fort
5,75 $

Affiné de 4 à 9 mois
Format de 125g.

Cheddar Fort item
Cheddar Fort
7,50 $

Vieillissement entre 18 à 30 mois.
Format de 125g.

L'endiablé- Jalapeno item
L'endiablé- Jalapeno
9,50 $

Cheddar vieilli de 18 mois avec piment jalapeno.
Format de 125g.

La Fondue de Bellechasse item
La Fondue de Bellechasse
18,50 $

Prête à cuire, entrée pour 4-6 personnes ou repas pour 2 personnes. Format de 350g.
La Fondue de Bellechasse est toute locale! Elle est composée des fromages Honfleur et Le St-Charles, en plus de contenir un peu de vin du vignoble Domaine Bel-Chas. Le fromage Honfleur est un cheddar doux aromatisé de fines herbes, alors que Le St-Charles est un fromage macéré dans un porto de petits fruits produit par Le Ricaneux, entreprise spécialisée en fabrication artisanale de vins et alcools de petits fruits. Il en résulte une fondue aux saveurs uniques et fraîches, si agréable en bouche.

Mousse de Fromage- Nature item
Mousse de Fromage- Nature
9 $

Fromage à tartiner, format de 80g.
La Mousse de Fromage Nature est produite à base de cheddar et est fabriquée qu’avec des ingrédients naturels, sans aucun agent de conservation. Tant que le pot n’est pas ouvert, il se conserve à la température de la pièce pendant trois ans.

Mousse de Fromage- Tomates et fleur d'ail item
Mousse de Fromage- Tomates et fleur d'ail
9 $

Fromage à tartiner, format de 80g.
La Mousse de Fromage Tomate et Fleur d'Ail est produite à base de cheddar et est fabriquée qu’avec des ingrédients naturels, sans aucun agent de conservation. Tant que le pot n’est pas ouvert, il se conserve à la température de la pièce pendant trois ans.

Mousse de Fromage- Érable et noix item
Mousse de Fromage- Érable et noix
9 $

Fromage à tartiner, format de 80g.
La Mousse de Fromage Érable et Noix est produite à base de cheddar et est fabriquée qu’avec des ingrédients naturels, sans aucun agent de conservation. Tant que le pot n’est pas ouvert, il se conserve à la température de la pièce pendant trois ans.

Beurre d'érable- 85 g item
Beurre d'érable- 85 g
9 $

Traditionnel, format 85 g.

Beurre d'érable 240 g item
Beurre d'érable 240 g
13 $

Traditionnel, format 240 g.

Caramel à l'érable- 85g item
Caramel à l'érable- 85g
9 $

Format 85 g

Caramel à l'érable- 240 g item
Caramel à l'érable- 240 g
13 $

Format 240 g

Sucre d'érable- 250 g item
Sucre d'érable- 250 g
13 $

Format 250 g

Sucre d'érable- 454 g item
Sucre d'érable- 454 g
19 $

Format 454 g

Sirop d'érable boréal- Poivre des dunes item
Sirop d'érable boréal- Poivre des dunes
27 $

Portant son nom pour son

apparence plutôt que pour son

goût, le poivre des dunes

agrémente le sirop d’érable

avec ses arômes floraux,

rafraîchissants et légèrement

mentholés. Format 250 ml

Sirop d'érable boréal- Champignon crabe item
Sirop d'érable boréal- Champignon crabe
27 $

Dénommé pour son

caractéristique goût de fruits de

mer, le champignon crabe et le

sirop d’érable s’associent pour

plutôt offrir des surprenants

arômes de tire éponge, de datte

et de pain d’épices. Format 250 ml.

Sirop d'érable boréal- Thé du Labrador item
Sirop d'érable boréal- Thé du Labrador
27 $

Bien connu pour ses propriétés

médicinales, le thé du Labrador

met ici en valeur son parfum

délicat qu’il partage avec la

finesse de l’érable dans un

équilibre parfait. Format 250 ml.

Sirop d'érable vieilli en fût- Bourbon item
Sirop d'érable vieilli en fût- Bourbon
20 $

Le savoir-faire centenaire du vieillissement des

spiritueux appliqué au sirop d'érable.

Le vieillissement durant 8 mois

confèrent à l'érable la rondeur et

la robustesse de ce whiskey

américain, avec une finale douce

et vanillée. Format 200 ml.

Sirop vieilli en fût- Sirop Bourbon x Finish Calvados item
Sirop vieilli en fût- Sirop Bourbon x Finish Calvados
24 $

Limité

Le savoir-faire centenaire du vieillissement des

spiritueux appliqué au sirop d'érable.

Cette édition limitée provient d'un baril de

Tennessee whisky de 5 ans, fini en fût de

Calvados pendant 2 ans, confère au sirop

d'érable un profil plus gourmand, avec des

notes de pomme, de brandy et de

pâtisserie. Format 200 ml.

Sirop vieilli en fût- Sirop Whisky x Finish Vin rouge item
Sirop vieilli en fût- Sirop Whisky x Finish Vin rouge
24 $

Limité

Ce sirop d'érable est vieilli en fût de

whisky canadien, lui-même affiné en fût

de vin rouge pendant 9 mois en finition.

Ses nuances épicées et chocolatées

apportent une profondeur et une

élégance qui subliment le goût

traditionnel du sirop d'érable. Format 200 ml

Sirop d'érable infusé- Grain de café item
Sirop d'érable infusé- Grain de café
20 $

Élaboré en collaboration avec le

Manoir du café et Café

Charlevoix, notre sirop d'érable

infusé aux grains de café révèle

une franche saveur torréfié,

dénué d'amertume, en équilibre

parfait avec l'érable.

Format 250 ml.

Sirop d'érable pur- Ambré item
Sirop d'érable pur- Ambré
16 $

Le goût d’érable caractéristique

provient du sirop d’érable ambré.

Le plus abondant de notre récolte,

on y trouve un goût d’érable franc,

des notes de caramel léger et de

confiserie.

Format 250 ml.

Sirop d'érable pur- Très foncé item
Sirop d'érable pur- Très foncé
16 $

Typique de la fin de saison, le sirop

très foncé nous fait redécouvrir

l’érable autrement. Il en sort des

saveurs puissantes, des notes de

cassonade torréfiée, voir de sève

franche.

Format 250 ml.

Ajouter un don pour Fondation du Collège Dina-Bélanger

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!