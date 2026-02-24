Vente de fromages et de produits d'érable 2026

Organisé par
À propos de cet événement
L’incontournable cheddar en grain régulier, format 175g.
L’incontournable cheddar en grain régulier, format 300g.
L’incontournable cheddar en grain aux fines herbes, format 175g.
L’incontournable cheddar en grain aux fines herbes, format 300g.
L’incontournable cheddar en grain au BBQ, format 175g.
L’incontournable cheddar en grain au BBQ, format 300g.
L’incontournable cheddar en grain à l'argousier et aux poivres, format 175g.
L’incontournable cheddar en grain à l'argousier et aux poivres, format 300g.
L’incontournable cheddar nature sous forme de bloc de 280g.
L’incontournable cheddar aux fines herbes sous forme de bloc de 280g.
Fabriqués à la main de façon artisanale à partir de lait pasteurisé pur à 100 %, les tortillons natures sauront satisfaire les amateurs de fromage salé traditionnel. Format de 120g.
Fabriqués à la main de façon artisanale à partir de lait pasteurisé pur à 100 %, les tortillons BBQ sauront satisfaire les amateurs de fromage salé traditionnel. Format de 120g.
Il s’agit d’un fromage de type haloumi, idéal pour les grillades, car il conserve sa forme initiale et ne fond pas.
Format de 165g.
Il s’agit d’un fromage de type haloumi aromatisé à la fleur d’ail. C’est le fromage à griller par excellence, car il ne fond pas et garde sa forme lors de la cuisson. Cuit en brochette sur le BBQ ou simplement grillé dans la poêle, il rend toute sa saveur de fleur d’ail lorsqu’il est servi chaud.
Format de 165g.
Affiné dans la masse plus de trois mois et fait de lait pasteurisé, ce fromage à pâte ferme sans croûte est un cheddar marbré de sirop d'érable.
Format de 140g.
Ce cheddar doux, fumé au bois d’érable, est un fromage très versatile en cuisine. Ajoutez-le dans vos salades, pâtes, potages ou même sur la pizza. Ce fromage laisse une petite touche de fumée dans tous vos bons plats.
Format de 140g.
Affiné de 4 à 9 mois
Format de 125g.
Vieillissement entre 18 à 30 mois.
Format de 125g.
Cheddar vieilli de 18 mois avec piment jalapeno.
Format de 125g.
Prête à cuire, entrée pour 4-6 personnes ou repas pour 2 personnes. Format de 350g.
La Fondue de Bellechasse est toute locale! Elle est composée des fromages Honfleur et Le St-Charles, en plus de contenir un peu de vin du vignoble Domaine Bel-Chas. Le fromage Honfleur est un cheddar doux aromatisé de fines herbes, alors que Le St-Charles est un fromage macéré dans un porto de petits fruits produit par Le Ricaneux, entreprise spécialisée en fabrication artisanale de vins et alcools de petits fruits. Il en résulte une fondue aux saveurs uniques et fraîches, si agréable en bouche.
Fromage à tartiner, format de 80g.
La Mousse de Fromage Nature est produite à base de cheddar et est fabriquée qu’avec des ingrédients naturels, sans aucun agent de conservation. Tant que le pot n’est pas ouvert, il se conserve à la température de la pièce pendant trois ans.
Fromage à tartiner, format de 80g.
La Mousse de Fromage Tomate et Fleur d'Ail est produite à base de cheddar et est fabriquée qu’avec des ingrédients naturels, sans aucun agent de conservation. Tant que le pot n’est pas ouvert, il se conserve à la température de la pièce pendant trois ans.
Fromage à tartiner, format de 80g.
La Mousse de Fromage Érable et Noix est produite à base de cheddar et est fabriquée qu’avec des ingrédients naturels, sans aucun agent de conservation. Tant que le pot n’est pas ouvert, il se conserve à la température de la pièce pendant trois ans.
Traditionnel, format 85 g.
Traditionnel, format 240 g.
Format 85 g
Format 240 g
Format 250 g
Format 454 g
Portant son nom pour son
apparence plutôt que pour son
goût, le poivre des dunes
agrémente le sirop d’érable
avec ses arômes floraux,
rafraîchissants et légèrement
mentholés. Format 250 ml
Dénommé pour son
caractéristique goût de fruits de
mer, le champignon crabe et le
sirop d’érable s’associent pour
plutôt offrir des surprenants
arômes de tire éponge, de datte
et de pain d’épices. Format 250 ml.
Bien connu pour ses propriétés
médicinales, le thé du Labrador
met ici en valeur son parfum
délicat qu’il partage avec la
finesse de l’érable dans un
équilibre parfait. Format 250 ml.
Le savoir-faire centenaire du vieillissement des
spiritueux appliqué au sirop d'érable.
Le vieillissement durant 8 mois
confèrent à l'érable la rondeur et
la robustesse de ce whiskey
américain, avec une finale douce
et vanillée. Format 200 ml.
Limité
Le savoir-faire centenaire du vieillissement des
spiritueux appliqué au sirop d'érable.
Cette édition limitée provient d'un baril de
Tennessee whisky de 5 ans, fini en fût de
Calvados pendant 2 ans, confère au sirop
d'érable un profil plus gourmand, avec des
notes de pomme, de brandy et de
pâtisserie. Format 200 ml.
Limité
Ce sirop d'érable est vieilli en fût de
whisky canadien, lui-même affiné en fût
de vin rouge pendant 9 mois en finition.
Ses nuances épicées et chocolatées
apportent une profondeur et une
élégance qui subliment le goût
traditionnel du sirop d'érable. Format 200 ml
Élaboré en collaboration avec le
Manoir du café et Café
Charlevoix, notre sirop d'érable
infusé aux grains de café révèle
une franche saveur torréfié,
dénué d'amertume, en équilibre
parfait avec l'érable.
Format 250 ml.
Le goût d’érable caractéristique
provient du sirop d’érable ambré.
Le plus abondant de notre récolte,
on y trouve un goût d’érable franc,
des notes de caramel léger et de
confiserie.
Format 250 ml.
Typique de la fin de saison, le sirop
très foncé nous fait redécouvrir
l’érable autrement. Il en sort des
saveurs puissantes, des notes de
cassonade torréfiée, voir de sève
franche.
Format 250 ml.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!