La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel

Organisé par

La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel

À propos de cet événement

Vente de hot-dog / Grilled-Cheese 2025 (16 juillet 2025)

2200 Rue Coursol

Québec, QC G2B 4Y4, Canada

Trio hot-dog item
Trio hot-dog
4 $

1 hot-dog 1 accompagnement 1 breuvage *Tous les hot-dog sont fait à partir de saucisse de poulet*

Trio grilled-cheese item
Trio grilled-cheese
4 $

1 grilled-cheese 1 accompagnement 1 breuvage

Trio 2 hot-dog item
Trio 2 hot-dog
6,50 $

2 hot-dog 1 accompagnement 1 breuvage *Tous les hot-dog sont fait à partir de saucisse de poulet*

Trio 2 grilled-cheese item
Trio 2 grilled-cheese
6,50 $

2 grilled-cheese 1 accompagnement 1 breuvage

Trio 1 hot-dog & 1 grilled-cheese item
Trio 1 hot-dog & 1 grilled-cheese
6,50 $

1 hot-dog 1 grilled-cheese 1 accompagnement 1 breuvage *Tous les hot-dog sont fait à partir de saucisse de poulet*

Hot-dog item
Hot-dog
2,25 $

1 hot-dog *Tous les hot-dog sont fait à partir de saucisse de poulet*

Grilled-cheese item
Grilled-cheese
2,25 $

1 grilled-cheese

Chips item
Chips
1,25 $
Jus item
Jus
1,25 $
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