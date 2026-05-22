Vente de hot-dog / Grilled-Cheese 2025 (16 juillet 2025)

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À propos de cet événement
1 hot-dog 1 accompagnement 1 breuvage *Tous les hot-dog sont fait à partir de saucisse de poulet*
1 grilled-cheese 1 accompagnement 1 breuvage
2 hot-dog 1 accompagnement 1 breuvage *Tous les hot-dog sont fait à partir de saucisse de poulet*
2 grilled-cheese 1 accompagnement 1 breuvage
1 hot-dog 1 grilled-cheese 1 accompagnement 1 breuvage *Tous les hot-dog sont fait à partir de saucisse de poulet*
1 hot-dog *Tous les hot-dog sont fait à partir de saucisse de poulet*
1 grilled-cheese
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