Fromagerie St-Guillaume

Frais du jour, réfrigérer après 24h.
Moins acide et moins salé que la majorité des fromages en grains que l’on retrouve sur le marché, notre cheddar en grains Le P’tit Frais est un vrai cheddar et non un simple fromage non affiné. La cheddarisation apporte un équilibre incomparable à son goût et son élasticité. Elle contribue aussi à conserver sa blancheur et le fameux skouik skouik tant recherché. Il est l’ingrédient de choix pour les amateurs de poutine!
Il s’agit sans doute du fromage le plus polyvalent qui soit. Lorsqu’il est frais du jour, sa texture chante sous la dent comme notre cheddar en grains Le P’tit Frais. Offert en blanc, jaune ou marbré, il plaît à tous sur un plateau de fromage et fond à merveille sur les plats gratinés. Du déjeuner au souper, notre cheddar doux est un indispensable! Notre cheddar doux est aussi offert en version non salée (fesse) Pour une option santé ou pour le saumurage. Demandez-le à votre marchand!
Affiné 12 mois, ce fromage sans lactose à pâte ferme est fait de lait non pasteurisé (thermisé). Sa texture est friable et plus cassante qu’un cheddar doux. Son goût est plus relevé et possède une saveur prononcée de noisette et de beurre. Il peut être utilisé dans une salade César ou en collation avec des raisins. Que vous l’utilisiez en raclette, en fondue ou râpé sur une pizza, son goût riche et étonnant vous en fera demander encore!
Ce fromage sans lactose à pâte semi-ferme est fait de lait pasteurisé. Sous la surface lisse de ce fromage sans croûte se présente une pâte élastique légèrement parsemée de petits trous irréguliers. En bouche, sa texture crémeuse offre un doux goût de lait et de beurre, plus goûteux que les mozzarellas régulières. Ce fromage de catégorie pizza mozzarella s'apparente aussi aux fromages de type brick. Il s’étire merveilleusement bien en gratin et ne brûle pas lorsqu’il est chauffé. Il peut être employé de différentes façons tant son utilisation est optimale en cuisine.
Ce fromage sans lactose à pâte semi-ferme est fait de lait pasteurisé. Il possède une texture souple et offre une douce saveur, à peine acidulée, avec des arômes légers de beurre et de noisette. Relativement méconnu au Québec, le Monterey Jack est pourtant un allié de taille. Il est extrêmement polyvalent et il a le don de rendre les mets plus attrayants. Il fait un malheur lorsqu’il est râpé sur les nachos, les tacos, les burritos et autres mets mexicains. Laissez fondre une tranche de Monterey Jack dans vos burgers et ils deviennent carrément irrésistibles.
Gagnant du concours Sélection CAEUS 2025, ce fromage sans lactose à pâte ferme, pressée et cuite, est fait de lait pasteurisé. Sa surface est lisse, souple et parsemée de trous bien ronds (yeux) bien répartis dans la masse. Au nez, le Suisse St-Guillaume dévoile une odeur de lait cuit. En bouche, ce même goût lactique d’une belle intensité est perceptible, mais présente aussi une saveur légèrement sucrée et de douces notes d’amandes et de noisettes. Grâce à ses propriétés de fonte remarquables, il convient particulièrement aux fondues et les raclettes. Que vous le serviez en tranches minces pour réaliser les meilleurs smoked meat et grilled cheese, ou encore en petites pointes en accompagnement à un vin rouge fruité, vous apprécierez son goût exceptionnel.
Le Mélange Tex Mex est une combinaison de fromages Cheddar blancs et jaunes râpés, des fromages faits de lait pasteurisé. Ce mélange râpé est merveilleux sur les nachos, les tacos et autres mets mexicains. Il permet aussi de donner un nouveau souffle aux lasagnes et aux pizzas. On peut également l’incorporer dans de la viande hachée pour rehausser le goût des burgers. Les enfants adorent particulièrement ce duo de couleurs!
Le Mélange à l’italienne St-Guillaume est une savoureuse combinaison de pizza mozzarella, de parmesan et d’emmental, trois fromages sans lactose. Le mariage de ces fromages vous offre de riches saveurs de beurre, légèrement fruité et piquant en raison du parmesan et aux notes de légumes racines (rutabaga) en raison de l’emmental. Lorsque cuisiné, le Mélange à l’italienne est fondant, s’étire bien et apporte beaucoup de goût à vos gratins. Il est idéal dans tous les plats gratinés, dans les recettes de lasagne et autres plats de pâtes, ainsi que sur les pizzas.
Comme il conserve sa forme s’il est chauffé, ce fromage est parfait lorsque grillé à la poêle, en brochette sur le BBQ ou grillé au-dessus d’un feu de camp. Son léger goût de noix de coco ravira vos papilles dans les potages et les soupes.
Notre sauce à poutine a été développée pour accompagner à la perfection nos grains de cheddar Le P’tit Frais. Lors d’un banc d’essai effectué en octobre 2018 par la nutritionniste Isabelle Huot, notre sauce à poutine s’est classée parmi les trois meilleurs choix: « [...] elle se classe parmi les options les moins salées. Sa liste d’ingrédients est parmi les moins longues et l’absence de gomme et de colorant artificiel lui mérite des points. » D’autant plus de raisons de la choisir!
