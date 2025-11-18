Fromagerie St-Guillaume

Gagnant du concours Sélection CAEUS 2025, ce fromage sans lactose à pâte ferme, pressée et cuite, est fait de lait pasteurisé. Sa surface est lisse, souple et parsemée de trous bien ronds (yeux) bien répartis dans la masse. Au nez, le Suisse St-Guillaume dévoile une odeur de lait cuit. En bouche, ce même goût lactique d’une belle intensité est perceptible, mais présente aussi une saveur légèrement sucrée et de douces notes d’amandes et de noisettes. Grâce à ses propriétés de fonte remarquables, il convient particulièrement aux fondues et les raclettes. Que vous le serviez en tranches minces pour réaliser les meilleurs smoked meat et grilled cheese, ou encore en petites pointes en accompagnement à un vin rouge fruité, vous apprécierez son goût exceptionnel.

Télécharger la fiche