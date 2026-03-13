Vente de merch' de l'Association Étudiante de Biochimie et Bio-Informatique de l'Université de Montréal (2026)

Offert par
À propos de cette boutique
Disponible de XS à 4XL, ce hoodie deviendra le parfait allié du quotidien pour allier confort, style et appartenance à la communauté universitaire. Il arbore le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de Biochimie ou de Bio-informatique imprimé dans le dos. Disponible en noir, gris foncé, gris clair, bleu marine, bleu royal, ivoire, bourgogne et vert forêt (les couleurs illustrées ici ne sont que des exemples - consulter la liste complète sur le site Web).
Disponible de XS à 4XL, ce crewneck polyvalent est l’expression parfaite de l’élégance décontractée pour les étudiants fiers de leur université. Il arbore le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de Biochimie ou de Bio-informatique imprimé dans le dos. Disponible en noir, gris foncé, gris clair, bleu marine, bleu royal, ivoire, bourgogne et vert forêt (les couleurs illustrées ici ne sont que des exemples - consulter la liste complète sur le site Web).
Disponible de XS à 4XL, ce quarterzip élégant et confortable sera parfait pour tes journées sur le campus. Il présente le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de Biochimie ou de Bio-informatique imprimé dans le dos. Disponible en noir, gris foncé, gris clair, bleu marine, bleu royal, ivoire, bourgogne et vert forêt (les couleurs illustrées ici ne sont que des exemples - consulter la liste complète sur le site Web).
Disponible de XS à 4XL, ce 1/4 de zip élégant et confortable sera parfait pour tes journées sur le campus. Il présente le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de Biochimie ou de Bio-informatique imprimé dans le dos. Disponible en noir, gris foncé, gris clair, bleu marine, bleu royal, ivoire, bourgogne et vert forêt (les couleurs illustrées ici ne sont que des exemples - consulter la liste complète sur le site Web).
Ce sarreau de laboratoire premium allie confort, praticité et professionnalisme. Fabriqué en popeline de haute qualité (65% polyester, 35% coton), ce sarreau léger et confortable est conçu avec trois poches fonctionnelles, un pli marche au dos et des poignets en tricot pour un ajustement optimal. Disponible en blanc et en plusieurs tailles allant de XS à 4XL. Il arbore également le logo du département de biochimie du côté du cœur. Un choix parfait pour allier professionnalisme et confort. (Nom brodé)
Ce sarreau de laboratoire premium allie confort, praticité et professionnalisme. Fabriqué en popeline de haute qualité (65% polyester, 35% coton), ce sarreau léger et confortable est conçu avec trois poches fonctionnelles, un pli marche au dos et des poignets en tricot pour un ajustement optimal. Disponible en blanc et en plusieurs tailles allant de XS à 4XL. Il arbore également le logo du département de biochimie du côté du cœur. Un choix parfait pour allier professionnalisme et confort. (Pas de nom brodé)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!