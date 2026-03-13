Vente de merch' de l'Association Étudiante de Biochimie et Bio-Informatique de l'Université de Montréal (2026)

Disponible de XS à 4XL, ce 1/4 de zip élégant et confortable sera parfait pour tes journées sur le campus. Il présente le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de Biochimie ou de Bio-informatique imprimé dans le dos. Disponible en noir , gris foncé , gris clair , bleu marine , bleu royal , ivoire , bourgogne et vert forêt (les couleurs illustrées ici ne sont que des exemples - consulter la liste complète sur le site Web).