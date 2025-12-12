CAE Centraide Campaign

CAE Centraide Campaign

Vente de mobilier et équipements Centraide/CAE 2026

#6 Grande Armoire grise 2 portes item
#6 Grande Armoire grise 2 portes
25 $
vendu tel quel - non remboursable
#2 : Armoire deux portes de couleur bleu item
#2 : Armoire deux portes de couleur bleu
25 $

Dimension de l'armoire

Hauteur : 72''

Largeur : 36''

Profondeur : 18''

#3 : Armoire deux portes de couleur grise avec cadenas item
#3 : Armoire deux portes de couleur grise avec cadenas
25 $

Dimension

Hauteur : 72''

Largeur : 36''

Profondeur : 18''

#4 : Petite armoire deux portes de couleur beige item
#4 : Petite armoire deux portes de couleur beige
15 $

Dimension

Hauteur : 42''

Largeur : 36''

Profondeur : 20''

#5 : Banc en bois item
#5 : Banc en bois
5 $

Dimension

Hauteur : 12''

Largeur : 71''

Profondeur : 6''

#6 : Valise de transport sur roues - Format petit item
#6 : Valise de transport sur roues - Format petit
15 $

Dimension

Hauteur : 23½''

Largeur : 33''

Profondeur : 21''

#7 : Borne de recharge pour voiture item
#7 : Borne de recharge pour voiture
40 $

Borne de recharge pour VE - AeroVironment

Puissance de 32 Ampères

Boutons ''START'' et ''STOP'' ainsi que des indicateurs d'état pour la connexion du véhicule et de la charge

#8 : Bouilloir BettyCrocker item
#8 : Bouilloir BettyCrocker
5 $
#9 : Cabinet en métal de couleur gris item
#9 : Cabinet en métal de couleur gris
5 $

Dimension

Hauteur : 27''

Largeur : 15''

Profondeur : 29''

#10 : Valise de transport sur roues - Format grand item
#10 : Valise de transport sur roues - Format grand
25 $

Dimension

Hauteur : 37''

Largeur : 69''

Profondeur : 24''

#11 : Valise de transport sur roues - Format moyen item
#11 : Valise de transport sur roues - Format moyen
20 $

Dimension

Hauteur : 38½''

Largeur : 52''

Profondeur : 13''

#12 : Valise sur roues item
#12 : Valise sur roues
5 $
#13 : Ventillateur sur pied item
#13 : Ventillateur sur pied
10 $
#14 : Ventillateur Honeywell item
#14 : Ventillateur Honeywell
5 $
#15 : Chaise en filet Chadwick item
#15 : Chaise en filet Chadwick
15 $
#16 : Chaise en tissu noir item
#16 : Chaise en tissu noir
10 $
#17 : Chaise pliante item
#17 : Chaise pliante
5 $
#18 : Chaise sur roues en cuir blanc item
#18 : Chaise sur roues en cuir blanc
15 $
#19 : Chaise sur roues en cuir noir item
#19 : Chaise sur roues en cuir noir
25 $
#20 : Chaise sur roues en tissu et filet gris item
#20 : Chaise sur roues en tissu et filet gris
20 $
#21 : Chaise sur roues en tissu gris item
#21 : Chaise sur roues en tissu gris
5 $
#22 : Chargeur M12 Milwaukee item
#22 : Chargeur M12 Milwaukee
5 $
#23 : Classeur deux tiroirs de couleur gris item
#23 : Classeur deux tiroirs de couleur gris
10 $

Dimension

Hauteur : 26½''

Largeur : 30''

Profondeur : 18''

#24 : Classeur quatre tiroirs de couleur beige item
#24 : Classeur quatre tiroirs de couleur beige
15 $

Dimension

Hauteur : 54''

Largeur : 42''

Profondeur : 18''

#25 : Classeur cinq tiroirs de couleur bleu item
#25 : Classeur cinq tiroirs de couleur bleu
25 $

Dimension

Hauteur : 63½''

Largeur : 36''

Profondeur : 18''

#26 : Convertisseur de tension Goldsource item
#26 : Convertisseur de tension Goldsource
15 $

Permet d'utiliser des appareils électriques 110/120V sur du courant 220/240V, ou l'inverse.


Puissance maximale de 3000 Watts


Équipé d'une protection par fusible pour protéger les appareils connectés

#27 : Diable pour baril item
#27 : Diable pour baril
15 $
#28 : Diable pour bombonne item
#28 : Diable pour bombonne
15 $
#29 : Ensemble de pistolet à rivet PneuMatique item
#29 : Ensemble de pistolet à rivet PneuMatique
15 $
#30 : Escabeau item
#30 : Escabeau
30 $
#31 : Étagère en métal de couleur grise item
#31 : Étagère en métal de couleur grise
20 $

Dimension

Hauteur : 72''

Largeur : 36''

Profondeur : 15''

#32 : Étagère en métal de couleur grise item
#32 : Étagère en métal de couleur grise
10 $

Dimension

Hauteur : 39''

Largeur : 36''

Profondeur : 15''

#33 : Étagère en métal de couleur grise item
#33 : Étagère en métal de couleur grise
15 $

Dimension

Hauteur : 49''

Largeur : 36''

Profondeur : 13½''

#34 : Filière document quatre tiroirs grise avec cadenas item
#34 : Filière document quatre tiroirs grise avec cadenas
20 $

Dimension

Hauteur : 51''

Largeur : 18''

Profondeur : 28''

#35 : Filière document quatre tiroirs beige item
#35 : Filière document quatre tiroirs beige
20 $

Dimension

Hauteur : 52''

Largeur : 18''

Profondeur : 26½''

#36 : Lampe de table item
#36 : Lampe de table
5 $
#37 : Lavabo en porcelaine item
#37 : Lavabo en porcelaine
5 $
#38 : Lumière encastrée Ignis Plus item
#38 : Lumière encastrée Ignis Plus
2 $
#39 : Pistolet à rivet item
#39 : Pistolet à rivet
5 $
#40 : Plainte électrique de couleur beige item
#40 : Plainte électrique de couleur beige
5 $

Dimension : 84''

#41 : Pompe de condensé item
#41 : Pompe de condensé
5 $
#42 : Réservoir eau chaude 40 gallons item
#42 : Réservoir eau chaude 40 gallons
15 $

Année 2021

#43 : Scie ronde électrique Makita item
#43 : Scie ronde électrique Makita
15 $
#44 : Table d'appoint pivotante item
#44 : Table d'appoint pivotante
5 $
#45 : Table pliante ajustable item
#45 : Table pliante ajustable
10 $

Dimension 4'

#46 : Toupie électrique Freud item
#46 : Toupie électrique Freud
15 $
#47 : Trépied pour caméra item
#47 : Trépied pour caméra
15 $
#48 : Trépied pour tablette électronique item
#48 : Trépied pour tablette électronique
5 $
#49 : Trépied robuste pour caméra item
#49 : Trépied robuste pour caméra
15 $
#50 : Valise de transport ovale item
#50 : Valise de transport ovale
10 $

