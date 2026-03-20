Vente de plants de l'Agora 2026

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À propos de cette boutique
Plante aromatique aux fines feuilles délicates, au goût légèrement anisé, idéale pour les poissons, salades et marinades.
Plante vivace aux fleurs originales, essentielle pour attirer les papillons, notamment les monarques.
Plante tapissante aux fleurs colorées, parfaite pour les rocailles et les bordures au printemps.
Arbuste produisant de petits fruits rouges riches en nutriments, consommés frais ou séchés.
Légume-feuille aux tiges colorées et aux feuilles larges, utilisé comme les épinards.
Légume racine sucré et coloré, délicieux en salade, rôti ou en jus.
Légume vert aux bouquets denses, riche en nutriments et polyvalent en cuisine.
Plante aromatique vivace au parfum mentholé, appréciée des pollinisateurs.
Plante aux fleurs orange ou jaunes, utilisée en jardin et en soins naturels.
Plante médicinale aux petites fleurs blanches, connue pour ses propriétés apaisantes.
Plante comestible aux fleurs colorées, idéale pour décorer et relever les salades.
Légume racine croquant et sucré, consommé cru ou cuit.
Plante potagère aux tiges croquantes ou à la racine aromatique selon la variété.
Plante florale aux fleurs souvent bleues, appréciée pour son aspect champêtre.
Plante aux fleurs originales en forme de cône, très résistante et décorative.
Légume-feuille dense, décliné en plusieurs variétés, riche et nourrissant.
Petit chou rond, cultivé sur tige, au goût légèrement amer.
Légume à inflorescence blanche, polyvalent et doux en goût.
Herbe aromatique aux tiges fines, idéale pour assaisonner les plats.
Gros fruit orangé, utilisé en soupes, purées et desserts.
Plante ornementale au feuillage très coloré, idéale en pot ou en massif.
Légume frais et croquant, parfait pour les salades estivales.
Herbe aromatique au goût distinctif, utilisée dans plusieurs cuisines du monde.
Famille de légumes aux formes variées, souvent sucrés et nourrissants.
Plante ornementale aux fleurs en clochettes rosées, très décorative.
Légume-feuille tendre, riche en nutriments et facile à cuisiner.
Plante aux fleurs rouges flamboyantes, idéale pour apporter de la couleur.
Plante florale résistante aux fleurs rouges et jaunes éclatantes.
Plante aux fleurs vives qui s’ouvrent au soleil, parfaite pour les plates-bandes.
Plante médicinale utilisée pour ses racines aux propriétés revitalisantes.
Jeunes pousses riches en nutriments, consommées fraîches en salade ou sandwich.
Plantes décoratives au feuillage léger et mouvant, idéales pour structurer le jardin.
Plante aux fleurs douces, utilisée en phytothérapie.
Plante aromatique attirant les chats, au léger parfum mentholé.
Chou frisé très nutritif, souvent utilisé en salades ou smoothies.
Légume-feuille frais et croquant, base de nombreuses salades.
Plante florale élancée aux fleurs colorées en épis.
Plante aromatique au parfum apaisant, utilisée en cuisine et en aromathérapie.
Plante céréalière produisant des épis sucrés consommés frais ou cuits.
Fruit juteux et sucré, parfait pour se rafraîchir en été.
Légume racine au goût doux, consommé cru ou cuit.
Plante florale parfumée, très utilisée en ornement.
Bulbe aromatique essentiel en cuisine.
Herbe aromatique au goût intense, typique de la cuisine méditerranéenne.
Légume racine au goût légèrement sucré, proche de la carotte.
Plante vivace aux fleurs tubulaires, attirant les pollinisateurs.
Herbe aromatique fraîche, utilisée dans de nombreux plats.
Fruit épicé utilisé pour relever les plats.
Pois (Alaska, Cascadia, mange-tout et snap)
Plante potagère produisant des gousses vertes, dont les variétés peuvent être consommées écossées (pois verts) ou entières (mange-tout et pois snap), offrant une saveur sucrée et croquante idéale en cuisine.
Plante grimpante aux fleurs parfumées et colorées.
Légume croquant et sucré, disponible en plusieurs couleurs.
Légume croquant et sucré, disponible en plusieurs couleurs.
Herbe aromatique au parfum intense, idéale pour les viandes.
Grande plante florale aux fleurs spectaculaires.
Plante aux fleurs jaunes avec cœur foncé, très rustique.
Herbe aromatique au goût poivré, utilisée en cuisine.
Plante décorative au feuillage argenté et fleurs vives.
Plante florale aux couleurs chaudes, utile au potager contre les insectes.
Herbe aromatique au parfum puissant, très utilisée en cuisine.
Fruit-légume juteux et savoureux, incontournable du potager.
Grande plante aux fleurs jaunes tournées vers le soleil.
Plante annuelle aux fleurs colorées et durables.
Courgette allongée, tendre et polyvalente en cuisine.
Plante succulente aux feuilles en forme de perles, idéale en suspension.
Plante d’intérieur au feuillage violet, facile d’entretien.
Plante succulente qui fleurit en hiver avec des fleurs colorées.
Variété de tomate ronde, ferme et savoureuse.
Variété de poivron produisant tôt des fruits verts puis rouges
Variété classique de basilic au goût doux et parfumé.
Plante tropicale dont le rhizome est utilisé comme épice.
Arbre emblématique produisant la sève pour le sirop d’érable.
Arbuste produisant des baies noires riches en antioxydants.
Conifère parfumé, typique des forêts boréales.
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