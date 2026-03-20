Vente de plants de l'Agora 2026

Le basilic est une plante aromatique aux feuilles vertes et parfumées, très prisée en cuisine. Utilisé dans les plats méditerranéens et un incontournable aux sauces, salades et pestos.

Le basilic est une plante aromatique aux feuilles vertes et parfumées, très prisée en cuisine. Utilisé dans les plats méditerranéens et un incontournable aux sauces, salades et pestos.

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