La fondation scolaire de l'Agora

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Vente de plants de l'Agora 2026

Aneth (semence) item
Aneth (semence)
2,50 $

Plante aromatique aux fines feuilles délicates, au goût légèrement anisé, idéale pour les poissons, salades et marinades.

Asclépiade (semence) item
Asclépiade (semence)
2 $

Plante vivace aux fleurs originales, essentielle pour attirer les papillons, notamment les monarques.

Aubrétie (semence) item
Aubrétie (semence)
2 $

Plante tapissante aux fleurs colorées, parfaite pour les rocailles et les bordures au printemps.

Baie de Goji (semence) item
Baie de Goji (semence)
2,50 $

Arbuste produisant de petits fruits rouges riches en nutriments, consommés frais ou séchés.

Basilic (semence) item
Basilic (semence)
2,50 $
Le basilic est une plante aromatique aux feuilles vertes et parfumées, très prisée en cuisine. Utilisé dans les plats méditerranéens et un incontournable aux sauces, salades et pestos.
Bette à carde (semence) item
Bette à carde (semence)
2 $

Légume-feuille aux tiges colorées et aux feuilles larges, utilisé comme les épinards.

Betterave (semence) item
Betterave (semence)
2 $

Légume racine sucré et coloré, délicieux en salade, rôti ou en jus.

Brocoli (semence) item
Brocoli (semence)
2,50 $

Légume vert aux bouquets denses, riche en nutriments et polyvalent en cuisine.

Calaminta (semence) item
Calaminta (semence)
2,50 $

Plante aromatique vivace au parfum mentholé, appréciée des pollinisateurs.

Calendula (semence) item
Calendula (semence)
2,50 $

Plante aux fleurs orange ou jaunes, utilisée en jardin et en soins naturels.

Camomille (semence) item
Camomille (semence)
2,50 $

Plante médicinale aux petites fleurs blanches, connue pour ses propriétés apaisantes.

Capucine (semence) item
Capucine (semence)
2 $

Plante comestible aux fleurs colorées, idéale pour décorer et relever les salades.

Carottes (semence) item
Carottes (semence)
2,50 $

Légume racine croquant et sucré, consommé cru ou cuit.

Céleri (semence) item
Céleri (semence)
2 $

Plante potagère aux tiges croquantes ou à la racine aromatique selon la variété.

Centaurée (semence) item
Centaurée (semence)
2,50 $

Plante florale aux fleurs souvent bleues, appréciée pour son aspect champêtre.

Chapeau mexicain (semence) item
Chapeau mexicain (semence)
3 $

Plante aux fleurs originales en forme de cône, très résistante et décorative.

Chou (semence) item
Chou (semence)
2,50 $

Légume-feuille dense, décliné en plusieurs variétés, riche et nourrissant.

Chou de Bruxelles (semence) item
Chou de Bruxelles (semence)
2,50 $

Petit chou rond, cultivé sur tige, au goût légèrement amer.

Chou-fleur (semence) item
Chou-fleur (semence)
2,50 $

Légume à inflorescence blanche, polyvalent et doux en goût.

Ciboulette (semence) item
Ciboulette (semence)
2,50 $

Herbe aromatique aux tiges fines, idéale pour assaisonner les plats.

Citrouille (semence) item
Citrouille (semence)
2,50 $

Gros fruit orangé, utilisé en soupes, purées et desserts.

Coleus (semence) item
Coleus (semence)
2 $

Plante ornementale au feuillage très coloré, idéale en pot ou en massif.

Concombre (semence) item
Concombre (semence)
2,50 $

Légume frais et croquant, parfait pour les salades estivales.

Coriandre (semence) item
Coriandre (semence)
2,50 $

Herbe aromatique au goût distinctif, utilisée dans plusieurs cuisines du monde.

Courge (semence) item
Courge (semence)
2,50 $

Famille de légumes aux formes variées, souvent sucrés et nourrissants.

Digitalis Pink Panther (semence) item
Digitalis Pink Panther (semence)
5 $

Plante ornementale aux fleurs en clochettes rosées, très décorative.

Épinard (semence) item
Épinard (semence)
2 $

Légume-feuille tendre, riche en nutriments et facile à cuisiner.

Fleurs Lucifer (Crocosmia) (semence) item
Fleurs Lucifer (Crocosmia) (semence)
2,50 $

Plante aux fleurs rouges flamboyantes, idéale pour apporter de la couleur.

Gaillarde (semence) item
Gaillarde (semence)
2 $

Plante florale résistante aux fleurs rouges et jaunes éclatantes.

Gazania (semence) item
Gazania (semence)
2,50 $

Plante aux fleurs vives qui s’ouvrent au soleil, parfaite pour les plates-bandes.

Ginseng de Java (semence) item
Ginseng de Java (semence)
5 $

Plante médicinale utilisée pour ses racines aux propriétés revitalisantes.

Germes (semence) item
Germes (semence)
5 $

Jeunes pousses riches en nutriments, consommées fraîches en salade ou sandwich.

Graminées ornementales (semence) item
Graminées ornementales (semence)
2 $

Plantes décoratives au feuillage léger et mouvant, idéales pour structurer le jardin.

Guimauve (semence) item
Guimauve (semence)
3 $

Plante aux fleurs douces, utilisée en phytothérapie.

Herbe à chat (semence) item
Herbe à chat (semence)
2 $

Plante aromatique attirant les chats, au léger parfum mentholé.

Kale (semence) item
Kale (semence)
2,50 $

Chou frisé très nutritif, souvent utilisé en salades ou smoothies.

Laitue (semence) item
Laitue (semence) item
Laitue (semence)
2,50 $

Légume-feuille frais et croquant, base de nombreuses salades.

Larkspur (Pied-d’alouette) (semence) item
Larkspur (Pied-d’alouette) (semence)
1,50 $

Plante florale élancée aux fleurs colorées en épis.

Lavande (semence) item
Lavande (semence)
2 $

Plante aromatique au parfum apaisant, utilisée en cuisine et en aromathérapie.

Maïs (semence) item
Maïs (semence)
2 $

Plante céréalière produisant des épis sucrés consommés frais ou cuits.

Melon d’eau (semence) item
Melon d’eau (semence)
2,50 $

Fruit juteux et sucré, parfait pour se rafraîchir en été.

Navet (semence) item
Navet (semence)
2,50 $

Légume racine au goût doux, consommé cru ou cuit.

Œillet (semence) item
Œillet (semence)
2,50 $

Plante florale parfumée, très utilisée en ornement.

Oignon (semence) item
Oignon (semence)
2,50 $

Bulbe aromatique essentiel en cuisine.

Origan (semence) item
Origan (semence)
2,50 $

Herbe aromatique au goût intense, typique de la cuisine méditerranéenne.

Panais (semence) item
Panais (semence)
2,50 $

Légume racine au goût légèrement sucré, proche de la carotte.

Penstémon digitalis (semence) item
Penstémon digitalis (semence)
5 $

Plante vivace aux fleurs tubulaires, attirant les pollinisateurs.

Persil (semence) item
Persil (semence)
2 $

Herbe aromatique fraîche, utilisée dans de nombreux plats.

Piment fort (semence) item
Piment fort (semence)
2,50 $

Fruit épicé utilisé pour relever les plats.

Pois *variés* (semence) item
Pois *variés* (semence)
2,50 $

Pois (Alaska, Cascadia, mange-tout et snap)
Plante potagère produisant des gousses vertes, dont les variétés peuvent être consommées écossées (pois verts) ou entières (mange-tout et pois snap), offrant une saveur sucrée et croquante idéale en cuisine.

Pois de senteur (semence) item
Pois de senteur (semence)
2 $

Plante grimpante aux fleurs parfumées et colorées.

Poivron (semence) item
Poivron (semence)
2,50 $

Légume croquant et sucré, disponible en plusieurs couleurs.

Radis (semence) item
Radis (semence)
2,50 $

Légume croquant et sucré, disponible en plusieurs couleurs.

Romarin (semence) item
Romarin (semence)
2,50 $

Herbe aromatique au parfum intense, idéale pour les viandes.

Rose trémière (semence) item
Rose trémière (semence)
2,50 $

Grande plante florale aux fleurs spectaculaires.

Rudbeckie (semence) item
Rudbeckie (semence)
2,50 $

Plante aux fleurs jaunes avec cœur foncé, très rustique.

Sarriette (semence) item
Sarriette (semence)
2,50 $

Herbe aromatique au goût poivré, utilisée en cuisine.

Silène coronaria (semence) item
Silène coronaria (semence)
5 $

Plante décorative au feuillage argenté et fleurs vives.

Tagète (œillet d’Inde) (semence) item
Tagète (œillet d’Inde) (semence)
2,50 $

Plante florale aux couleurs chaudes, utile au potager contre les insectes.

Thym (semence) item
Thym (semence)
2,50 $

Herbe aromatique au parfum puissant, très utilisée en cuisine.

Tomates (semence) item
Tomates (semence)
2,50 $

Fruit-légume juteux et savoureux, incontournable du potager.

Tournesol (semence) item
Tournesol (semence)
2,50 $

Grande plante aux fleurs jaunes tournées vers le soleil.

Zinnia (semence) item
Zinnia (semence)
2,50 $

Plante annuelle aux fleurs colorées et durables.

Zucchini (semence) item
Zucchini (semence)
2,50 $

Courgette allongée, tendre et polyvalente en cuisine.

Plante chapelet (Senecio) (PLANT) item
Plante chapelet (Senecio) (PLANT)
2 $

Plante succulente aux feuilles en forme de perles, idéale en suspension.

Misère pourpre (PLANT) item
Misère pourpre (PLANT)
2 $

Plante d’intérieur au feuillage violet, facile d’entretien.

Cactus de Noël (PLANT) item
Cactus de Noël (PLANT)
2 $

Plante succulente qui fleurit en hiver avec des fleurs colorées.

Tomate ‘Marmande’ (Maglobe) (PLANT) item
Tomate ‘Marmande’ (Maglobe) (PLANT)
2 $

Variété de tomate ronde, ferme et savoureuse.

Poivron ‘Early California’ (PLANT) item
Poivron ‘Early California’ (PLANT)
2 $

Variété de poivron produisant tôt des fruits verts puis rouges

Basilic commun (PLANT) item
Basilic commun (PLANT)
2 $

Variété classique de basilic au goût doux et parfumé.

Gingembre (PLANT) item
Gingembre (PLANT)
3 $

Plante tropicale dont le rhizome est utilisé comme épice.

Acer saccharum (Érable à sucre) (ARBRE) item
Acer saccharum (Érable à sucre) (ARBRE) item
Acer saccharum (Érable à sucre) (ARBRE)
5 $

Arbre emblématique produisant la sève pour le sirop d’érable.

Aronia melanocarpa (ARBUSTE) item
Aronia melanocarpa (ARBUSTE) item
Aronia melanocarpa (ARBUSTE)
5 $

Arbuste produisant des baies noires riches en antioxydants.

Sapin baumier item
Sapin baumier item
Sapin baumier
4 $

Conifère parfumé, typique des forêts boréales.

Activité plante en pot item
Activité plante en pot item
Activité plante en pot
1 $
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