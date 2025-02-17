Plaques - Mur du 75e anniversaire du Collège Notre-Dame-de-Lourdes - NOUS SOMMES NDL

Avec l'achat de cette plaque, vous avez le choix entre apposer le logo de votre entreprise sur la 1er ligne ou y inscrire son nom (26 caractères max - incluant un espace et/ou un trait d'union). Prenez note que vous obtiendrez un reçu de don de 800$. OBLIGATOIRE: Pour compléter votre achat, vous devez nous faire parvenir le logo de votre entreprise à l'adresse suivante: [email protected]. Dès que votre transaction sera complétée, vous recevrez un courriel de remerciement. Celui-ci contiendra un lien vers un formulaire à remplir. Cette étape finalisera votre achat. N'OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIEZ DANS VOS INDÉSIRABLES SI VOUS NE RECEVEZ PAS CE COURRIEL RAPIDEMENT.