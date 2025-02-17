Plaques - Mur du 75e anniversaire du Collège Notre-Dame-de-Lourdes - NOUS SOMMES NDL

Plaque régulière - 5" x 5"
CA$350

2 lignes, 15 caractères par ligne maximum (incluant un espace et/ou un trait d'union). 2e étape OBLIGATOIRE: Dès que votre transaction sera complétée, vous recevrez un courriel de remerciement. Celui-ci contiendra un lien vers un formulaire à remplir. Cette étape finalisera votre achat. N'OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIEZ DANS VOS INDÉSIRABLES SI VOUS NE RECEVEZ PAS CE COURRIEL RAPIDEMENT.

Plaque grand format - 10" x 5"
CA$600

2 lignes, 26 caractères par ligne maximum (incluant un espace et/ou un trait d'union). 2e étape OBLIGATOIRE: Dès que votre transaction sera complétée, vous recevrez un courriel de remerciement. Celui-ci contiendra un lien vers un formulaire à remplir. Cette étape finalisera votre achat. N'OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIEZ DANS VOS INDÉSIRABLES SI VOUS NE RECEVEZ PAS CE COURRIEL RAPIDEMENT.

Plaque corporative - 10" x 5" (avec logo)
CA$1,000

Avec l'achat de cette plaque, vous avez le choix entre apposer le logo de votre entreprise sur la 1er ligne ou y inscrire son nom (26 caractères max - incluant un espace et/ou un trait d'union). Prenez note que vous obtiendrez un reçu de don de 800$. OBLIGATOIRE: Pour compléter votre achat, vous devez nous faire parvenir le logo de votre entreprise à l'adresse suivante: [email protected]. Dès que votre transaction sera complétée, vous recevrez un courriel de remerciement. Celui-ci contiendra un lien vers un formulaire à remplir. Cette étape finalisera votre achat. N'OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIEZ DANS VOS INDÉSIRABLES SI VOUS NE RECEVEZ PAS CE COURRIEL RAPIDEMENT.

