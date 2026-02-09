Ensemble vocal DivertisSon

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Commandites et publicité - À LA DEMANDE GÉNÉRALE - 3 mai 2026 - Ensemble vocal Pop de Montréal / DivertisSon

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- 2 entrées gratuites VIP (place réservée et 2 consommations).

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Platine
300 $

- Mention dans le programme - section « Nos commanditaires » NOM / LOGO & LIEN WEB

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demi page avec photo et texte (option commandite « politique »)

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Or
200 $

- Mention dans le programme - section « Nos commanditaires » NOM;

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- LOGO dans le programme

- Publicité exclusive sur une page du programme (places limités - premier arrivé premier servi) et TEXTE DESCRIPTIF dans la section « Nos Commanditaires »

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demi page avec photo et texte (option commandite « politique »);

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