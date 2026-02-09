Commandites et publicité - À LA DEMANDE GÉNÉRALE - 3 mai 2026 - Ensemble vocal Pop de Montréal / DivertisSon

À propos de cette boutique
- Mention dans le programme - section « Nos commanditaires » : NOM / LOGO & LIEN WEB
- Publicité exclusive sur une page du programme (places limités - premier arrivé premier servi)
OU
demi page avec photo et texte (option commandite « politique »)
- PUBLICITÉ VISUELLE DANS LA SALLE (sur écans)
- Mention Commanditaire principal avec IMAGE / PHOTO à la 2e page du programme;
- 2 entrées gratuites VIP (place réservée et 2 consommations).
- Mention dans le programme - section « Nos commanditaires » NOM / LOGO & LIEN WEB
- Publicité exclusive sur une page du programme (places limités - premier arrivé premier servi)
OU
demi page avec photo et texte (option commandite « politique »)
- PUBLICITÉ VISUELLE DANS LA SALLE.
- Mention dans le programme - section « Nos commanditaires » NOM;
- LIEN WEB dans le programme;
- LOGO dans le programme
- Publicité exclusive sur une page du programme (places limités - premier arrivé premier servi) et TEXTE DESCRIPTIF dans la section « Nos Commanditaires »
OU
demi page avec photo et texte (option commandite « politique »);
- Mention dans le programme - section « Nos commanditaires » NOM, LIEN WEB, LOGO.
- Mention dans le programme - section « Nos commanditaires » NOM;
- LIEN WEB dans le programme.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!