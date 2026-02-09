Commandites et publicité - À LA DEMANDE GÉNÉRALE - 3 mai 2026 - Ensemble vocal Pop de Montréal / DivertisSon

- Mention dans le programme - section « Nos commanditaires » : NOM / LOGO & LIEN WEB



- Publicité exclusive sur une page du programme (places limités - premier arrivé premier servi)



OU



demi page avec photo et texte (option commandite « politique »)



- PUBLICITÉ VISUELLE DANS LA SALLE (sur écans)



- Mention Commanditaire principal avec IMAGE / PHOTO à la 2e page du programme;



- 2 entrées gratuites VIP (place réservée et 2 consommations).