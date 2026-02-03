Vente de roses pour la St-Valentin

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À propos de cet événement
À venir chercher le 13 février au DKN 0450F entre 10h et 15h.
À venir chercher le 13 février au DKN 0450F entre 10h et 15h.
À venir chercher le 13 février au DKN 0450F entre 10h et 15h.
À venir chercher le 13 février au DKN 0450F entre 10h et 15h.
NE PEUT PAS ÊTRE SÉLECTIONNÉ SEUL. Option livraison au bénéficiaire de la rose à l’université le 13 février entre 10h et 15h. Peut être fait de façon anonyme.
NE PEUT PAS ÊTRE SÉLECTIONNÉ SEUL. Option livraison au bénéficiaire dans la ville de Québec le 13 février. Peut être fait de façon anonyme. Coûts supplémentaires si périmètre de plus de 8 km de l’université Laval.
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