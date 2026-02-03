Organisé par

AÉAPRI

À propos de cet événement

Vente de roses pour la St-Valentin

Rose à l’unité
5 $

À venir chercher le 13 février au DKN 0450F entre 10h et 15h.

Rose à l’unité + mots doux
8 $

À venir chercher le 13 février au DKN 0450F entre 10h et 15h.

Rose à l’unité + chocolats
12 $

À venir chercher le 13 février au DKN 0450F entre 10h et 15h.

Rose à l’unité + mots doux + chocolats
15 $

À venir chercher le 13 février au DKN 0450F entre 10h et 15h.

Ajout livraison à l’université
10 $

NE PEUT PAS ÊTRE SÉLECTIONNÉ SEUL. Option livraison au bénéficiaire de la rose à l’université le 13 février entre 10h et 15h. Peut être fait de façon anonyme.

Ajout livraison dans la ville de Québec
30 $

NE PEUT PAS ÊTRE SÉLECTIONNÉ SEUL. Option livraison au bénéficiaire dans la ville de Québec le 13 février. Peut être fait de façon anonyme. Coûts supplémentaires si périmètre de plus de 8 km de l’université Laval.

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