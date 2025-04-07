form_archived

Vente de skis et bottes 2025

SKI Ferreol Explo 96 - 156 - fix Tyrolia item
CA$900

Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2025
156 Cm
129/96/118
Rayon: 13,5

Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

SKI Ferreol Explo 96 - 162 - fix Dynafit item
SKI Ferreol Explo 96 - 162 - fix Dynafit
CA$900

Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2024-2025
162 CM
129/96/119
Rayon: 14

Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

SKI Ferreol Explo 96 - 162 - fix Tyrolia item
SKI Ferreol Explo 96 - 162 - fix Tyrolia
CA$900

Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2025
162 CM
129/96/119
Rayon: 14

Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

Ski Ferreol Explo 96 - 172 - fix Dynafit item
Ski Ferreol Explo 96 - 172 - fix Dynafit
CA$900

Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2024-2025
172 Cm
129/96/119
Rayon: 15

Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

Ski Ferreol Explo 96 - 172 - fix Tyrolia item
Ski Ferreol Explo 96 - 172 - fix Tyrolia
CA$900

Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2025
172 Cm
129/96/119
Rayon: 15

Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

Ski Ferreol Explo 96 - 182 - fix Dynafit item
Ski Ferreol Explo 96 - 182 - fix Dynafit
CA$900

Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2023-2024
182 Cm
130/97/120
Rayon: 15

Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

SKI Xalibu - Nyctale Vert - 158 - Fix Dynafit item
SKI Xalibu - Nyctale Vert - 158 - Fix Dynafit
CA$900

Ski Xalibu Nyctale:
Utilisation légère 2023-2025
158 Cm
125/95/111
Rayon: 14

Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

SKI Xalibu - Nyctale Bleu - 158 - Fix Tyrolia item
SKI Xalibu - Nyctale Bleu - 158 - Fix Tyrolia
CA$900

Ski Xalibu Nyctale:
Utilisation légère 2025
158 Cm
125/95/111
Rayon: 14

Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

SKI Xalibu - Nyctale Vert - 166 - Fix Dynafit item
SKI Xalibu - Nyctale Vert - 166 - Fix Dynafit
CA$900

Ski Xalibu Nyctale:
Utilisation légère 2023-2025
166 Cm
125/95/113
Rayon: 15

Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

SKI Xalibu - Nyctale Bleu - 166 - Fix Dynafit item
SKI Xalibu - Nyctale Bleu - 166 - Fix Dynafit
CA$900

Ski Xalibu Nyctale:
Utilisation légère 2024-2025
166 Cm
125/95/113
Rayon: 15

Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

SKI Xalibu - Nyctale Bleu - 166 - Fix Tyrolia item
SKI Xalibu - Nyctale Bleu - 166 - Fix Tyrolia
CA$900

Ski Xalibu Nyctale:
Utilisation légère 2025
166 Cm
125/95/113
Rayon: 15

Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

SKI Xalibu - Torngat - 172 - Fix Dynafit item
SKI Xalibu - Torngat - 172 - Fix Dynafit
CA$900

Ski Xalibu Torngat:
Utilisation légère 2024-2025
173 Cm
125/95/113
Rayon: 16,5

Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

SKI Xalibu - Torngat - 181 - Fix Tyrolia item
SKI Xalibu - Torngat - 181 - Fix Tyrolia
CA$900

Ski Xalibu Torngat:
Utilisation légère 2023-2024
181 Cm
125/95/113
Rayon: 18,5

Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

SKI Xalibu - SigSog - 184 - Fix Dynafit item
SKI Xalibu - SigSog - 184 - Fix Dynafit
CA$1,100

Ski Xalibu SigSog:
Utilisation légère 2024-2025
184 Cm
131/105/121
Rayon: 20m

Fixation Dynafit rotation 10 :
270mm-375mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm

Peau ascension:
pomoca climb 2.0

Skis Junior Dynafit Youngstar - 150 item
Skis Junior Dynafit Youngstar - 150
CA$475

Dynafit Youngstar Ski Set
https://www.dynafit.com/youngstar-ski-set-unisex-08-0000048497?number=08-0000048497_0000000006&c=919444&listing=1

Dimensions du ski: 113/80/98
Rayon: 14m
Fixation: 252-303mm
DIN 2.5-7

Planche divisible - TB snowboards - 146 (orange) item
Planche divisible - TB snowboards - 146 (orange)
CA$1,150

Fixation Karakoram Grizzly Small
À droite sur la photo

Planche divisible - TB snowboards - 146 (noir) item
Planche divisible - TB snowboards - 146 (noir)
CA$1,150

Fixation Karakoram Grizzly Small
Deuxième à partir de la droite sur la photo

Planche divisible - TB snowboards - 150 (orange) item
Planche divisible - TB snowboards - 150 (orange)
CA$1,150

Fixation Karakoram Grizzly Médium
Au centre sur la photo

Planche divisible - TB snowboards - 154 (bleu et noir) item
Planche divisible - TB snowboards - 154 (bleu et noir)
CA$1,150

Fixation Karakoram Grizzly Large
À gauche sur la photo

Planche divisible - TB snowboards - 158 (bleu et noir) item
Planche divisible - TB snowboards - 158 (bleu et noir)
CA$1,150

Fixation Karakoram Grizzly Large
Deuxième à partir de la gauche sur la photo

Bottes de ski JUNIOR - 22 item
Bottes de ski JUNIOR - 22
CA$175

Bottes de ski pour jeune youngstar Dynafit:
Taille: 22

https://www.dynafit.com/youngstar-ski-touring-boot-unisex-08-0000061926variant=49377693270318¤cy=CAD&utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7627495074&hsa_cam=16734839925&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwjsi4BhB5EiwAFAL0YA7Xmrc_Hs3ConpTFAF0cR7GDd5AoovvCV4uBNM-fFtVnZSiycKnjRoCvoMQAvD_BwE

Dynafit Radical F - 23 item
Dynafit Radical F - 23
CA$300

Bottes de ski femme Radical Dynafit
Taille: 23
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boot-women-08-0000061917?c=518571&listing=1

Dynafit Radical F - 24 item
Dynafit Radical F - 24
CA$300

Bottes de ski femme Radical Dynafit
Taille: 24
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boot-women-08-0000061917?c=518571&listing=1

Dynafit Radical F - 25 item
Dynafit Radical F - 25
CA$300

Bottes de ski femme Radical Dynafit
Taille: 25
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boot-women-08-0000061917?c=518571&listing=1

Dynafit Radical - 25 item
Dynafit Radical - 25
CA$300

Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 25
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550

Dynafit Radical F - 26 item
Dynafit Radical F - 26
CA$300

Bottes de ski femme Radical Dynafit
Taille: 26
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boot-women-08-0000061917?c=518571&listing=1

Dynafit Radical - 26 item
Dynafit Radical - 26
CA$300

Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 26
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550

Dynafit Radical - 27 item
Dynafit Radical - 27
CA$300

Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 27
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550

Botte de ski - 29 item
Botte de ski - 29
CA$300

Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 29
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550

Botte de ski - 30 item
Botte de ski - 30
CA$300

Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 30
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550

Botte de ski - 31 item
Botte de ski - 31
CA$300

Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 31
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550

Scarpa Gea - 24 item
Scarpa Gea - 24
CA$475

Botte Scarpa Gea: https://ca.scarpa.com/products/gea
Pointure 24
Botte presque neuve de flotte démo

Scarpa Gea - 24.5 item
Scarpa Gea - 24.5
CA$475

Botte Scarpa Gea: https://ca.scarpa.com/products/gea
Pointure 24.5
Botte presque neuve de flotte démo

Scarpa Gea - 25 item
Scarpa Gea - 25
CA$475

Botte Scarpa Gea: https://ca.scarpa.com/products/gea
Pointure 25
Botte presque neuve de flotte démo

Scarpa Gea - 25.5 item
Scarpa Gea - 25.5
CA$475

Botte Scarpa Gea: https://ca.scarpa.com/products/gea
Pointure 25.5
Botte presque neuve de flotte démo

Scarpa Gea - 26 item
Scarpa Gea - 26
CA$475

Botte Scarpa Gea: https://ca.scarpa.com/products/gea
Pointure 26
Botte presque neuve de flotte démo

Scarpa Maestrale - 29 item
Scarpa Maestrale - 29
CA$475

Botte de ski Scarpa Maestrale: https://ca.scarpa.com/products/maestrale
Pointure 29
Botte presque neuve de flotte démo

Scarpa Maestrale - 27 (réservé) item
Scarpa Maestrale - 27 (réservé)
CA$475

Botte de ski Scarpa Maestrale: https://ca.scarpa.com/products/maestrale
Pointure 27
Botte presque neuve de flotte démo

Scarpa Maestrale - 30 item
Scarpa Maestrale - 30
CA$475

Botte de ski Scarpa Maestrale: https://ca.scarpa.com/products/maestrale
Pointure 30
Botte presque neuve de flotte démo

Scarpa Maestrale RS - 27,5 item
Scarpa Maestrale RS - 27,5
CA$500

Botte de ski Scarpa Maestrale RS https://ca.scarpa.com/products/maestrale-rs?_pos=3&_fid=2d3317a12&_ss=c
Pointure 27.5
Botte presque neuve de flotte démo 2023

Scarpa Maestrale XT - 27 item
Scarpa Maestrale XT - 27
CA$475

Botte de ski Scarpa Maestrale XT: https://www.switchbacktravel.com/reviews/scarpa-maestrale-xt
Pointure 27
Botte presque neuve de flotte démo 2023

Scarpa Maestrale XT - 28 item
Scarpa Maestrale XT - 28
CA$475

Botte de ski Scarpa Maestrale XT: https://www.switchbacktravel.com/reviews/scarpa-maestrale-xt
Pointure 28
Botte presque neuve de flotte démo 2023

Scarpa Maestrale XT - 29 item
Scarpa Maestrale XT - 29
CA$475

Botte de ski Scarpa Maestrale XT: https://www.switchbacktravel.com/reviews/scarpa-maestrale-xt
Pointure 29
Botte presque neuve de flotte démo 2023

Bâtons de ski - Wedze item
Bâtons de ski - Wedze
CA$40

Ajustable, 2 morceaux

Livraison à domicile
CA$120

