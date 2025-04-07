Vente de skis et bottes 2025

$
Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2025
156 Cm
129/96/118
Rayon: 13,5
Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2024-2025
162 CM
129/96/119
Rayon: 14
Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2025
162 CM
129/96/119
Rayon: 14
Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2024-2025
172 Cm
129/96/119
Rayon: 15
Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2025
172 Cm
129/96/119
Rayon: 15
Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Ferreol Explo 96:
Utilisation légère 2023-2024
182 Cm
130/97/120
Rayon: 15
Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Xalibu Nyctale:
Utilisation légère 2023-2025
158 Cm
125/95/111
Rayon: 14
Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Xalibu Nyctale:
Utilisation légère 2025
158 Cm
125/95/111
Rayon: 14
Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Xalibu Nyctale:
Utilisation légère 2023-2025
166 Cm
125/95/113
Rayon: 15
Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Xalibu Nyctale:
Utilisation légère 2024-2025
166 Cm
125/95/113
Rayon: 15
Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Xalibu Nyctale:
Utilisation légère 2025
166 Cm
125/95/113
Rayon: 15
Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Xalibu Torngat:
Utilisation légère 2024-2025
173 Cm
125/95/113
Rayon: 16,5
Fixation Dynafit rotation 10 :
250mm-355mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Xalibu Torngat:
Utilisation légère 2023-2024
181 Cm
125/95/113
Rayon: 18,5
Fixation Tyrolia Almonte 10
245-356 mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Ski Xalibu SigSog:
Utilisation légère 2024-2025
184 Cm
131/105/121
Rayon: 20m
Fixation Dynafit rotation 10 :
270mm-375mm
DIN arrière: 4-10
Freins 90 mm
Peau ascension:
pomoca climb 2.0
Dynafit Youngstar Ski Set
https://www.dynafit.com/youngstar-ski-set-unisex-08-0000048497?number=08-0000048497_0000000006&c=919444&listing=1
Dimensions du ski: 113/80/98
Rayon: 14m
Fixation: 252-303mm
DIN 2.5-7
Fixation Karakoram Grizzly Small
À droite sur la photo
Fixation Karakoram Grizzly Small
Deuxième à partir de la droite sur la photo
Fixation Karakoram Grizzly Médium
Au centre sur la photo
Fixation Karakoram Grizzly Large
À gauche sur la photo
Fixation Karakoram Grizzly Large
Deuxième à partir de la gauche sur la photo
Bottes de ski pour jeune youngstar Dynafit:
Taille: 22
https://www.dynafit.com/youngstar-ski-touring-boot-unisex-08-0000061926variant=49377693270318¤cy=CAD&utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7627495074&hsa_cam=16734839925&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwjsi4BhB5EiwAFAL0YA7Xmrc_Hs3ConpTFAF0cR7GDd5AoovvCV4uBNM-fFtVnZSiycKnjRoCvoMQAvD_BwE
Bottes de ski femme Radical Dynafit
Taille: 23
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boot-women-08-0000061917?c=518571&listing=1
Bottes de ski femme Radical Dynafit
Taille: 24
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boot-women-08-0000061917?c=518571&listing=1
Bottes de ski femme Radical Dynafit
Taille: 25
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boot-women-08-0000061917?c=518571&listing=1
Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 25
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550
Bottes de ski femme Radical Dynafit
Taille: 26
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boot-women-08-0000061917?c=518571&listing=1
Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 26
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550
Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 27
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550
Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 29
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550
Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 30
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550
Bottes de ski Radical Dynafit:
Taille: 31
https://www.dynafit.com/radical-ski-touring-boots-men-08-0000061916?c=516550
Botte Scarpa Gea: https://ca.scarpa.com/products/gea
Pointure 24.5
Botte presque neuve de flotte démo
Botte Scarpa Gea: https://ca.scarpa.com/products/gea
Pointure 25.5
Botte presque neuve de flotte démo
Botte de ski Scarpa Maestrale: https://ca.scarpa.com/products/maestrale
Pointure 29
Botte presque neuve de flotte démo
Botte de ski Scarpa Maestrale: https://ca.scarpa.com/products/maestrale
Pointure 27
Botte presque neuve de flotte démo
Botte de ski Scarpa Maestrale: https://ca.scarpa.com/products/maestrale
Pointure 30
Botte presque neuve de flotte démo
Botte de ski Scarpa Maestrale RS https://ca.scarpa.com/products/maestrale-rs?_pos=3&_fid=2d3317a12&_ss=c
Pointure 27.5
Botte presque neuve de flotte démo 2023
Botte de ski Scarpa Maestrale XT: https://www.switchbacktravel.com/reviews/scarpa-maestrale-xt
Pointure 27
Botte presque neuve de flotte démo 2023
Botte de ski Scarpa Maestrale XT: https://www.switchbacktravel.com/reviews/scarpa-maestrale-xt
Pointure 28
Botte presque neuve de flotte démo 2023
Botte de ski Scarpa Maestrale XT: https://www.switchbacktravel.com/reviews/scarpa-maestrale-xt
Pointure 29
Botte presque neuve de flotte démo 2023
Ajustable, 2 morceaux
