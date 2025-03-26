Vente de tuques promotionnelles aux groupes membres

Offert par
Sélectionnez cette option si le total de vos tuques se trouvent entre 10 et 100 tuques.
*Vous n'avez pas besoin de payer pour des frais de livraisons si vous allez récupérer directement à l'entreprise.
Sélectionnez cette option si le total de vos tuques se trouvent entre 101 et 200 tuques.
Sélectionnez cette option si le total de vos tuques se trouvent entre 201 et 300 tuques.
Sélectionnez cette option si le total de vos tuques se trouvent entre 301 et 400 tuques.
Sélectionnez cette option si le total de vos tuques se trouvent entre 401 et 500 tuques.
Sélectionnez cette option si vous prévoyez vous déplacer directement à l'entrepôt pour récupérer votre commande.
Nous vous transmettrons les démarches à suivre à la suite de votre commande.
La commande doit se faire par groupe de 10 tuques.
15$ par tuque X 10 = 150
Vous aurez donc besoin d'arrondir à la dizaine près.
Par exemple, si vous désirez 125 tuques, vous pourrez arrondir à 130, et commander 13 lots de 10 tuques pour ainsi commander 130 tuques.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!