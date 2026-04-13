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Fondation de l'école Fernand-Seguin de Montréal

À propos de cet événement

Vente de vêtements 2026

T-shirt bleu royal (pour enfant) item
T-shirt bleu royal (pour enfant)
19 $
Le logo de l'école apparaitra sur le coeur. Vous pourrez choisir la grandeur juste avant de payer. Le prix indiqué couvre les taxes.
T-shirt bleu royal (pour adulte) item
T-shirt bleu royal (pour adulte)
19 $
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T-shirt bleu marine (pour enfant) item
T-shirt bleu marine (pour enfant)
19 $
Vous pourrez choisir la grandeur juste avant de payer. Le prix indiqué couvre les taxes.
T-shirt bleu marine (pour adulte) item
T-shirt bleu marine (pour adulte)
19 $
Vous pourrez choisir la grandeur juste avant de payer. Le prix indiqué couvre les taxes.
T-shirt rose azalée (pour enfant) item
T-shirt rose azalée (pour enfant)
19 $
Vous pourrez choisir la grandeur juste avant de payer. Le prix indiqué couvre les taxes.
T-shirt vert forêt (pour enfant) item
T-shirt vert forêt (pour enfant)
19 $

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Polo rouge item
Polo rouge
23 $
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Polo bleu marine item
Polo bleu marine
23 $
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Kangourou héliconia item
Kangourou héliconia
31 $
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Kangourou rouge item
Kangourou rouge
31 $

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Kangourou bleu royal item
Kangourou bleu royal
31 $
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Kangourou bleu marine item
Kangourou bleu marine
31 $
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Veste rouge item
Veste rouge
38 $
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Veste noire item
Veste noire
38 $

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Veste bleu royal item
Veste bleu royal
38 $
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Veste bleu marine item
Veste bleu marine
38 $
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Casquette grise item
Casquette grise
20 $
Le prix indiqué couvre les taxes.
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