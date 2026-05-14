Vente des anciens chandails de match des Mistral

Paire de chandails de match officiels – Bleu & Blanc Chaque paire inclut un chandail bleu et un chandail blanc portant tous deux le même numéro, tel qu’utilisé lors des saisons précédentes de l’AHFL. Les numéros sont déjà attribués et ne peuvent pas être choisis. Distribution selon le principe premier arrivé, premier servi.





Les commandes seront disponibles pour ramassage lors de la fin de semaine de mise en forme en août.