Vente d'huile d'olive et d'épices

Huile d'olive Palestinienne 750 ml item
Huile d'olive Palestinienne 750 ml
CA$30
Huile d'olive extra vierge certifiée équitable de la Palestine. Une huile d'olive qui a du caractère avec une finale douce et poivrée. Idéal pour une large gamme d’utilisations délicieuses et parfait pour offrir en cadeau.
Za'atar 150g item
Za'atar 150g
CA$12
Un mélange d'épices d'une coopérative de la Palestine comprenant du thym et des graines de sésames. Excellent avec un peu d'huile d'olive et des pains pitas grillés au four!

