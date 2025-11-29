🛍️ Vente MedMerch UdeMed 2025-2026 - Campus MAURICIE : Columbia + Patagonia + Tote Bag

ATTENTION : Modèles homme femme différents
La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.
*Note: Le logo de la faculté de médecine sera apposé sur le devant gauche de la veste. Le texte sera blanc et le logo de l’UdeM en bleu.
Totebag UdeMed avec logo funky, mais simple!
La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.
*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc
La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.
*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc
La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.
*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc
La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.
*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc
La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.
*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc
La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.
*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc
TAILLE FEMME N'A PAS DE POCHE ZIP
La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.
*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc
TAILLE FEMME N'A PAS DE POCHE ZIP
La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.
*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc
TAILLE FEMME N'A PAS DE POCHE ZIP
La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.
*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!