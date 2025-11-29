🛍️ Vente MedMerch UdeMed 2025-2026 - Campus MAURICIE : Columbia + Patagonia + Tote Bag

COLUMBIA Veste polaire full zip (Noire) item
COLUMBIA Veste polaire full zip (Noire) item
COLUMBIA Veste polaire full zip (Noire) item
COLUMBIA Veste polaire full zip (Noire)
75 $

ATTENTION : Modèles homme femme différents


La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.

 

*Note: Le logo de la faculté de médecine sera apposé sur le devant gauche de la veste. Le texte sera blanc et le logo de l’UdeM en bleu.

Tote bag UdeMed item
Tote bag UdeMed
20 $

Totebag UdeMed avec logo funky, mais simple!

PATAGONIA Veste full zip (Gris) item
PATAGONIA Veste full zip (Gris)
245 $

La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.

 

*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc

PATAGONIA Veste full zip (Noir) item
PATAGONIA Veste full zip (Noir)
245 $

La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.

 

*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc

PATAGONIA Veste full zip (Marine) item
PATAGONIA Veste full zip (Marine)
245 $

La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.

 

*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc

PATAGONIA Veste ¼ zip (Gris) item
PATAGONIA Veste ¼ zip (Gris)
210 $

La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.

 

*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc

PATAGONIA Veste ¼ zip (Noir) item
PATAGONIA Veste ¼ zip (Noir)
210 $

La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.

 

*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc

PATAGONIA Veste ¼ zip (Marine) item
PATAGONIA Veste ¼ zip (Marine)
210 $

La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.

 

*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc

PATAGONIA Veste sans manche (Gris) item
PATAGONIA Veste sans manche (Gris) item
PATAGONIA Veste sans manche (Gris)
185 $

TAILLE FEMME N'A PAS DE POCHE ZIP

La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.

 

*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc

PATAGONIA Veste sans manche (Noir) item
PATAGONIA Veste sans manche (Noir) item
PATAGONIA Veste sans manche (Noir)
185 $

TAILLE FEMME N'A PAS DE POCHE ZIP

La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.

 

*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc

PATAGONIA Veste sans manche (Marine) item
PATAGONIA Veste sans manche (Marine) item
PATAGONIA Veste sans manche (Marine)
185 $

TAILLE FEMME N'A PAS DE POCHE ZIP

La sélection de la taille se fera après la sélection des articles.

 

*Note: Le logo d’UdeM (donc pas l’écriture) sera en bleu, le reste en blanc

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!