Vente Merch 2025

Demi-zip de couleur gris pâle avec logo de l'AEMS bourgogne en broderie. Confectionné dans un mélange de coton, de molleton et de polyester. *À noter, ces images sont des maquettes afin de vous présenter les items. Les logos seront proportionnels et les couleurs seront similaires aux images utilisées*

