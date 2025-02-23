Vente Merch 2025

T-shirt de couleur sable en coton pré-rétréci avec design bleu néon (dans le dos).
*À noter, ces images sont des maquettes afin de vous présenter les items. Les logos seront proportionnels et les couleurs seront similaires aux images utilisées*
T-shirt noir - Logo comité merch
20 $
T-shirt noir en coton pré-rétréci avec impression blanche (dans le dos).
Coton ouaté - Design Artiste
45 $
Coton ouaté en polyester et coton de couleur bleue brume avec logo de l'artiste imprimé en blanc (dans le dos).
Coton ouaté brun - Logo comité merch
45 $
Coton ouaté en polyester et en coton de couleur brune avec logo du comité merch imprimé en blanc (dans le dos).
Demi-zip gris - Varsity
45 $
Demi-zip de couleur gris pâle avec logo de l'AEMS bourgogne en broderie. Confectionné dans un mélange de coton, de molleton et de polyester.
Demi-zip bourgogne - Varsity
45 $
Demi-zip de couleur bourgogne avec logo de l'AEMS en broderie. Confectionné dans un mélange de coton, de molleton et de polyester.
Tote Bag - Design Artiste
15 $
Grand Tote Bag en coton de couleur sable avec fermeture éclaire. Imprimé du logo de l'artiste en noir.
Dimensions : 50,8 cm (l) x 44,5 cm (h) x 18 cm (p).
Tasse/bouteille d'eau - blanche - Varsity
33 $
Bouteille d'eau blanche en acier inoxydable double fonction. Possibilité de l'utiliser sous format de tasse ou de bouteille d'eau. Peut garder les liquides chauds et froids.
Tasse/bouteille d'eau - rose - Varsity
33 $
Bouteille d'eau en acier inoxydable double fonction. Possibilité de l'utiliser sous format de tasse ou de bouteille d'eau. Peut garder les liquides chauds et froids.
Tasse en céramique noire - Varsity
8 $
Tasse en céramique noire avec logo de l'AEMS en blanc.
