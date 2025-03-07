Vente merch AGEPSY 2025

Vous feelez funky? On a le hoodie pour vous! Logo orange à l'arrière du chandail à capuche blanc. Rien en avant. Guide des tailles (voir Hoodie Essentiel) https://cestbeau.co/pages/chartes-de-grandeurs Attention, les chandails sont faits grands, prenez le temps de vérifier les mesures! 50% coton biologique / 50% polyester recyclé - 14 oz Fait au Québec La photo est pour donner une idée, le produit final pourrait être un peu différent!

