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Collège Charles-Lemoyne

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Trésors à petit prix

Ballon dorsal pour apprendre à nager item
Ballon dorsal pour apprendre à nager
15 $

Ballon dorsal pour apprendre à nager AQUAM.

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Bonnet en lycra junior item
Bonnet en lycra junior
5 $

Bonnet en lycra junior, encore sous emballage et comme neuf, disponible en plusieurs couleurs : bleu, rose, noir, bleu marine, violet et fluo.

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bonnet de bain en lycra adulte item
bonnet de bain en lycra adulte
5 $

Bonnet de bain en lycra Aquam, disponibles en plusieurs couleurs : rose, bleu marine et noir.

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Échelle de piscine item
Échelle de piscine
20 $

Échelle de piscine en très bon état, sans défaut apparent.

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Palmes adaptées à la pratique de la natation item
Palmes adaptées à la pratique de la natation
10 $

Palmes de natation en bon état.

Taille USA : 7-9.

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Palmes adaptées à la pratique de la natation item
Palmes adaptées à la pratique de la natation
10 $

Palmes de natation en bon état.

Taille USA : 11-13.

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Palmes adaptées à la pratique de la natation item
Palmes adaptées à la pratique de la natation
10 $

Palmes de natation en bon état.

Taille USA : 7-9.

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Palmes adaptées à la pratique de la natation item
Palmes adaptées à la pratique de la natation
10 $

Palmes de natation en bon état.

Taille USA :9-11.

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Distributeur d'eau Amaro. item
Distributeur d'eau Amaro.
20 $

Distributeur fonctionnel et en très bon état.

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Presse a panini item
Presse a panini
20 $

Presse à panini en très bon état, avec plusieurs plaques interchangeables pour réaliser des gaufres et autres préparations.

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Mini four électriques item
Mini four électriques
20 $

Mini four électrique fonctionnel, cependant le produit présentant quelques salissures à l’intérieur.

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Keurig machine à café item
Keurig machine à café
20 $

Machine à café Keurig en très bon état.

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Table basse ronde item
Table basse ronde
20 $

Table basse ronde en bois avec un pied en métal.

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Table haute ronde item
Table haute ronde
25 $

table haute ronde en bois avec un pied en métal.

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Bureau item
Bureau
50 $
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Range-document de bureau item
Range-document de bureau
5 $

Range-documents classique en très bon état.

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Chaise de bureau item
Chaise de bureau
10 $

Chaise de bureau en très bon état.

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Banc item
Banc
15 $

Banc en métal en très bon état.

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Vélo stationnaire item
Vélo stationnaire
40 $

Vélo stationnaire en très bon état, parfaitement fonctionnel.

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Chariot staples item
Chariot staples
15 $

Chariot portatif Staples tout neuf.

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