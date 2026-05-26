Trésors à petit prix

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Ballon dorsal pour apprendre à nager AQUAM.
Bonnet en lycra junior, encore sous emballage et comme neuf, disponible en plusieurs couleurs : bleu, rose, noir, bleu marine, violet et fluo.
Bonnet de bain en lycra Aquam, disponibles en plusieurs couleurs : rose, bleu marine et noir.
Échelle de piscine en très bon état, sans défaut apparent.
Palmes de natation en bon état.
Taille USA : 7-9.
Palmes de natation en bon état.
Taille USA : 11-13.
Palmes de natation en bon état.
Taille USA : 7-9.
Palmes de natation en bon état.
Taille USA :9-11.
Distributeur fonctionnel et en très bon état.
Presse à panini en très bon état, avec plusieurs plaques interchangeables pour réaliser des gaufres et autres préparations.
Mini four électrique fonctionnel, cependant le produit présentant quelques salissures à l’intérieur.
Machine à café Keurig en très bon état.
Table basse ronde en bois avec un pied en métal.
table haute ronde en bois avec un pied en métal.
Range-documents classique en très bon état.
Chaise de bureau en très bon état.
Banc en métal en très bon état.
Vélo stationnaire en très bon état, parfaitement fonctionnel.
Chariot portatif Staples tout neuf.
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