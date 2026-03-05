Vente printanière de plants

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À propos de cette boutique
Aubergine de grosseur moyenne pourpre
8-9 pouces de long
4-5 fruits par plant
Intérieur blanc crème et texture tendre
Notre préféré ! Il n'a plus besoin de présentation.
Le meilleur basilic pour faire votre pesto.
En Inde on la surnomme « la Reine des plantes » en raison de ses propriétés purificatrices et apaisantes du corps.
Le basilic sacré est une belle plante délicate qui aide à améliorer le moral et l’esprit.
On adore son odeur de petits fruits.
Variété « Minnesota Midget »
Variété de cantaloup plutôt compacte et très hâtive (65-70 jours). Les plants produisent de 6 à 8 fruits d’environ 10-12 cm de diamètre. La chair parfumée est de couleur jaune-orange et son goût est très sucré. Parfait pour les petits espaces, puisqu’il ne dépasse habituellement pas plus de 1,25 m de part et d’autre. Introduit en 1943 à l’université de Minnesota.
Variété : Cossack Pineapple
Fruits ronds de 1,5 cm de diamètre, de couleur jaune orangé, lorsque très mûrs.
Saveur d'ananas vanillé et sont excellents dans les tartes ou pour les confitures.
Savoureux, sucrés et légèrement acidulés, recouverts de jolies coques en forme de lanternes.
Plant vigoureux qui produit tout l'été.
Facile de culture. Plant de 40 cm de hauteur et de plus de 60 cm de largeur.
Chou frisé vert
Variété Telegraph
15 à 17 pouces de long
Idéalement, utilisez un treillis pour que le plant grimpe et pour un meilleur support.
Pelure lisse et pratiquement sans pépins
Concombre croquant et sucré à peau mince. Plant très productif.
Variété de types « fraise des bois » aux arômes de la fraise des champs. Ses fruits sont de petites tailles. Récoltez tout l'été jusqu'aux premières gelées. Fruits de formes allongés et très sucrés. L’une des meilleures fraises au niveau gustatif.
Les fraisiers sont de bons compagnons de l'ail, des haricots, de la laitue, des oignons, du poireau, du thym et des épinards.
Vous pouvez les planter en terre directement au jardin ou en pot suspendu.
Plante vivace
Variété verte : Haricot Apache – (Terre promise)
Persil frisé
Parfaits en collation !
Ce mixte de minis poivrons doux complète bien la boîte à lunch.
Vous y retrouverez trois couleurs : chocolat, rouge et jaune dans un même plant.
En remplacement de la célèbre tomate Fantastique, voici Mega Fantastique F1.
Même plant vigoureux, même format de tomate, même couleur, même goût apprécié des jardiniers depuis de nombreuses années.
Les fruits ronds et rouge pèsent de 175 à 185 grammes
Utilisez un tuteur car le plant peut atteindre plus de 2 mètres de hauteur.
Variété : San Marzano - Gigante 3
Plant de tomates italiennes San Marzano de type Gigante (plus longue et grosse) : jusqu’à 5 cm de large et 15 cm de long. Variété issue du patrimoine italien.
Très goûteuses, elles sont charnues et contiennent peu de pépins. On les apprécie crues, mais aussi transformées en sauce, en tomates séchées et en conserve.
Plant à croissance indéterminée.
Pour cuisiner les sauces car ce sont des variétés de tomates à chair.
Excellentes également en salade.
Tomate Cerise Soleil (orange)
Petite tomate cerise orange avec un goût unique sucré et fruité (2-3 cm).
Résiste bien à la craquelure, plant indéterminé très productif. Prêt lorsque la couleur est orange profond, elle ajoute de la couleur à l’assiette !! Des grappes et des grappes de tomates sur un plant qui peut atteindre 9 pieds !
Sturdy Jo : rouge (compact)
Plant en pot de 4,5 ‘’
Plant miniature de tomates pour culture en pot.
Placez au soleil. Production abondante de petites tomates très sucrées. Plant à croissance déterminée au port compact (moins de 61 cm de haut) avec un feuillage vert très sain.
Variétés de tomates Tutti frutti très polyvalentes qui s’adaptent à la grosseur du pot dans lequel elle est plantée.
Après la récolte, le plant a une repousse vigoureuse et peut atteindre jusqu’à 3 fois sa taille à la récolte.
Les fruits sont veloutés, juteux et très sucrés.
Et, fait intéressant, Sturdy Jo a déjà été reconnue comme étant la tomate patio la plus sucrée au monde!
Courgette jaune, très productive. Beaucoup de fleurs femelles.
Courgettes tendres si cueillies au bon moment l'été.
Pas besoin de les peler !
Plus une courgette est cueillie jeune, plus elle sera intéressante à cuisiner, mais moins elle se conservera longtemps.
Prévoyez le bon espace au jardin.
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