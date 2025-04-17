Produits de l'AAVSM

Le blason Marcelline symbolise les valeurs fondamentales: - Couronne des vierges et des martyrs - Lettre “M” pour Marie dans l’étoile du matin - Colombe, référence au Cantique des Cantiques - Lys, symbole de la pureté et de la pauvreté - Tour, symbole de la volonté - Abeilles, symbole de l’activité laborieuse et bien ordonnée de la communauté - Croix/Dragon: le Chris s’oppose au mal. Procurez-vous une épinglette aimantée ou offrez-la en cadeau à une élève, un enseignant ou une ancienne.