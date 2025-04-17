Produits de l'AAVSM

À propos de cette boutique
Le blason Marcelline symbolise les valeurs fondamentales: - Couronne des vierges et des martyrs - Lettre “M” pour Marie dans l’étoile du matin - Colombe, référence au Cantique des Cantiques - Lys, symbole de la pureté et de la pauvreté - Tour, symbole de la volonté - Abeilles, symbole de l’activité laborieuse et bien ordonnée de la communauté - Croix/Dragon: le Chris s’oppose au mal. Procurez-vous une épinglette aimantée ou offrez-la en cadeau à une élève, un enseignant ou une ancienne.
Livre "La carotte et la marguerite": Propos sur l’éducation, dix-huit entretiens avec Sœur Louise Bonta, Jean Louis Fleury, 2013. Le livre inclut un DVD du film "Que nous sommes belles" de Jocelyne Légaré qui traite de l’importante de l’éducation dans l’épanouissement de chaque individu.
Achat d’une plaque honorifique comptant 24 plaquettes de noms Plaque en bois fini acajou, 13 x 17”. Le programme de distinctions de l’Association des Anciennes de la Villa Sainte-Marcelline a pour objectif de décerner des prix aux élèves du primaire et du secondaire. L’AAVSM encourage les élèves à reconnaître et valoriser le caractère et les actions de leurs pairs empreints des valeurs que nous ont transmises les sœurs Marcelline.
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