L'UNION MUSICALE D'IBERVILLE
Vents symphoniques
215 Rue Longueuil
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 6P6, Canada
Adulte
CA$25
25 $ en prévente / 30 $ à la porte, le soir du concert
Étudiant
CA$15
15 $ en prévente / 20 $ à la porte, le soir du concert
12 ans et moins
free
Gratuit
