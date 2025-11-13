Vers un web inclusif : introduction à l’accessibilité numérique

Le RCAAQ utilise la plateforme de paiement en ligne Zeffy, qui remet 100% des montants payés aux OBNL. Au moment de conclure votre transaction, Zeffy vous proposera de lui verser un pourboire pour soutenir ses opérations. Vous pouvez modifier le montant en cliquant sur la flèche et en choisissant le pourcentage de votre choix ou encore l'option Autre pour saisir la contribution voulue. Le RCAAQ n’est pas informé du montant de votre contribution à Zeffy.