Semaine d'Immersion en Danse Verticale

Votre contribution soutient l'assurance événementielle, la production numérique et la documentation vidéo pour cet intensive de six jours. Tout l'équipement nécessaire pour la danse verticale sera fourni. Si vous préférez utiliser votre propre harnais, casque, gants d'assurage ou autre équipement personnel, veuillez nous en informer à l'avance.

Votre contribution soutient l'assurance événementielle, la production numérique et la documentation vidéo pour cet intensive de six jours. Tout l'équipement nécessaire pour la danse verticale sera fourni. Si vous préférez utiliser votre propre harnais, casque, gants d'assurage ou autre équipement personnel, veuillez nous en informer à l'avance.

Plus de détails...