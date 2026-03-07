VHS 2026 x Fromagerie Blackburn

Description des fromages :





Cabouron · Blackburn · Riverin





Cabouron

Avec un goût tout en douceur, Le Cabouron, fromage artisanal à pâte semi-ferme affiné dans la masse, ravira les amateurs de fromages passe-partout.





Blackburn

Fromage fermier à la croûte brossée, c’est au terme d’un affinage de plus de 9 mois que Le Blackburn est enfin prêt à révéler toutes ses saveurs. Sa pâte ferme et son goût distinct charmeront le plus avisé des palais.





Riverin

Ce fromage de fabrication artisanale présente, sous une fine couche de coloration noire, une pâte semi-ferme orange, généreuse et souple. Le Riverin dégage des arômes de beurre et de crème dont le goût dévoile une délicate saveur lactique.