Club de Handball Celtique de Montréal Inc.

VHS 2026 x Fromagerie Blackburn

Boîte Découverte · 3 MCX item
Boîte Découverte · 3 MCX
23,50 $

Description des fromages :


Cabouron · Blackburn · Riverin


Cabouron

Avec un goût tout en douceur, Le Cabouron, fromage artisanal à pâte semi-ferme affiné dans la masse, ravira les amateurs de fromages passe-partout.


Blackburn

Fromage fermier à la croûte brossée, c’est au terme d’un affinage de plus de 9 mois que Le Blackburn est enfin prêt à révéler toutes ses saveurs. Sa pâte ferme et son goût distinct charmeront le plus avisé des palais.


Riverin

Ce fromage de fabrication artisanale présente, sous une fine couche de coloration noire, une pâte semi-ferme orange, généreuse et souple. Le Riverin dégage des arômes de beurre et de crème dont le goût dévoile une délicate saveur lactique.

Boîte connaisseur · 4 MCX item
Boîte connaisseur · 4 MCX
31,50 $

Description des fromages :


Cabouron • Blackburn • Napoléon • Mont-Jacob


Cabouron

Blackburn

Napoléon

Ce fromage artisanal à pâte ferme, pressée et cuite est affiné pendant une période de six à neuf mois. La pâte lisse et souple du Napoléon nous laisse découvrir une gamme de saveurs qui s’adonne à toutes les occasions!


Mont Jacob

La croûte du Mont-Jacob est à l’origine d’une pâte à la fois onctueuse et riche. Les effluves délicats de cette pâte semi-ferme rappellent ce qui lui a valu tant de prix et distinctions de renom.


Boîte Sélection · 5 MCX item
Boîte Sélection · 5 MCX
39 $

Description des fromages :


Cabouron • Blackburn • Valida • Mont-Jacob • Riverin


Cabouron

Blackburn

Valida

Le Valida, cheddar vieilli pendant plus d'un an, propose une saveur d'amande qui s'intensifie avec le temps. Le Valida est un fromage à pâte ferme dont la pâle couleur crème dévoile son goût léger, également beurré. Le Valida est non seulement polyvalent, il est succulent!


Mont Jacob

Riverin

Ce fromage de fabrication artisanale présente, sous une ne couche de coloration noire, une pâte semi-ferme orange, généreuse et souple. Le Riverin dégage des arômes de beurre et de crème dont le goût dévoile une délicate saveur lactique.



Boîte La Totale · 6MCX item
Boîte La Totale · 6MCX
47 $

Description des fromages :


Cabouron • Blackburn • Napoléon • Mont-Jacob • Riverin • Valida


Cabouron

Blackburn

Napoléon

Mont Jacob

Riverin

Valida

