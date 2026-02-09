Regroupement des personnes polyamoureuses du Québec

Organisé par

Regroupement des personnes polyamoureuses du Québec

À propos de cet événement

🎲 Viens jouer avec nous au Randolph de Laval ! 🎲

490 Prom. Du Centropolis

Laval, QC H7T 2Z6, Canada

Membre R2PQ
20 $

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Ce billet couvre les frais de participation du Randolph.

Nous te suggérons de boire ou manger un petit quelque chose pour soutenir l'établissement qui nous accueille.


Tous les profits de cet événement seront redistribués pour créer encore plus d'événements et de services pour les membres du du R2PQ et à la communauté polyamoureuse.


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Non Membre du R2PQ
30 $

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