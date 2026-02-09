🎲 Viens jouer avec nous au Randolph de Laval ! 🎲

À propos de cet événement
Laval, QC H7T 2Z6, Canada
Si tu as payé ta cotisation annuelle à notre association, ce billet est pour toi!
Ce billet couvre les frais de participation du Randolph.
Nous te suggérons de boire ou manger un petit quelque chose pour soutenir l'établissement qui nous accueille.
Tous les profits de cet événement seront redistribués pour créer encore plus d'événements et de services pour les membres du du R2PQ et à la communauté polyamoureuse.
*Les membres ont un accès prioritaire à l'événement.
Si tu n'es pas membre de notre association et que tu souhaites le devenir, c'est par ici → https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/deviens-membre-du-r2pq.
Si tu ne souhaites pas le devenir, nous t'accueillerons quand même avec plaisir.
Ce billet couvre les frais de participation du Randolph.
Nous te suggérons de boire ou manger un petit quelque chose pour soutenir l'établissement qui nous accueille.
Tous les profits de cet événement seront redistribués pour créer encore plus d'événements et de services pour les membres du du R2PQ et à la communauté polyamoureuse.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!