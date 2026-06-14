Vieux Montréal, 13-16 ans. Été 2026

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du du jeudi 16h15 - 17h45 au Cégep Vieux Montreal 2 juillet - 23 juillet 2026 (4 séances). Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :

Les bottes, manteaux, sacs et ballons personnels sont interdits dans les gymnases .

Tous les accessoires personnels doivent être entreposés dans les casiers situés aux vestiaires .

À cet effet, nous vous recommandons fortement d’apporter votre propre cadenas .

Ces règles s’appliquent à tous, sans exception : athlètes, entraîneurs et officiels.

Le non-respect de ces règles entraînera l’annulation de l’inscription, sans autre avertissement .

Personne n’est autorisé à entrer dans le gymnase ni à y demeurer après la pratique sans la présence d’un intervenant Everton.

Évidemment, toute activité est strictement interdite au gymnase sans la présence d’un intervenant Everton .



