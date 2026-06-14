Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Vieux Montréal, 13-16 ans. Été 2026

255 Rue Ontario E

Montréal, QC H2X 1X6, Canada

Session 1. 2 juillet - 23 juillet 2026
95,96 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du jeudi 16h15 - 17h45 au Cégep Vieux Montreal 2 juillet - 23 juillet 2026 (4 séances). Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :

  • Les bottes, manteaux, sacs et ballons personnels sont interdits dans les gymnases.
  • Tous les accessoires personnels doivent être entreposés dans les casiers situés aux vestiaires.
    À cet effet, nous vous recommandons fortement d’apporter votre propre cadenas.
  • Ces règles s’appliquent à tous, sans exception : athlètes, entraîneurs et officiels.
  • Le non-respect de ces règles entraînera l’annulation de l’inscription, sans autre avertissement.
  • Personne n’est autorisé à entrer dans le gymnase ni à y demeurer après la pratique sans la présence d’un intervenant Everton.
    Évidemment, toute activité est strictement interdite au gymnase sans la présence d’un intervenant Everton.


Session 2. 30 juillet - 20 août 2026
95,96 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du du jeudi 16h15 - 17h45 au Cégep Vieux Montreal 2 juillet - 23 juillet 2026 (4 séances). Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :

  • Les bottes, manteaux, sacs et ballons personnels sont interdits dans les gymnases.
  • Tous les accessoires personnels doivent être entreposés dans les casiers situés aux vestiaires.
    À cet effet, nous vous recommandons fortement d’apporter votre propre cadenas.
  • Ces règles s’appliquent à tous, sans exception : athlètes, entraîneurs et officiels.
  • Le non-respect de ces règles entraînera l’annulation de l’inscription, sans autre avertissement.
  • Personne n’est autorisé à entrer dans le gymnase ni à y demeurer après la pratique sans la présence d’un intervenant Everton.
    Évidemment, toute activité est strictement interdite au gymnase sans la présence d’un intervenant Everton.


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