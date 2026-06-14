Vieux Montréal, 13-16 ans. Été 2026

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À propos de cet événement
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du jeudi 16h15 - 17h45 au Cégep Vieux Montreal 2 juillet - 23 juillet 2026 (4 séances). Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du du jeudi 16h15 - 17h45 au Cégep Vieux Montreal 2 juillet - 23 juillet 2026 (4 séances). Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :
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