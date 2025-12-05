Vieux Montréal, 13-16 ans. Hiver-printemps 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au Cégep Vieux Montreal 11 janvier - 1 mars 2026 (6 séances). Pas de séance le 1er février et le 22 février.
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au Cégep Vieux Montreal 15 mars - 12 avril 2026.
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au Cégep Vieux Montreal 19 avril - 17 mai 2026.
