Vieux Montréal, 13-16 ans. Hiver-printemps 2026

255 Rue Ontario E

Montréal, QC H2X 1X6, Canada

Session 1. 11 janvier - 1 mars 2026
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au Cégep Vieux Montreal 11 janvier - 1 mars 2026 (6 séances). Pas de séance le 1er février et le 22 février.

Session 2. 15 mars - 12 avril 2026
119,95 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au Cégep Vieux Montreal 15 mars - 12 avril 2026.

Session 3. 19 avril - 17 mai 2026
119,95 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au Cégep Vieux Montreal 19 avril - 17 mai 2026.

