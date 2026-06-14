Vieux Montréal, 15-17 ans. Été 2026

Organisé par
À propos de cet événement
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 15-17 ans du jeudi 10h25 - 11h45 au Cégep Vieux Montreal 2 juillet - 23 juillet 2026 (4 séances). Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 15-17 ans du jeudi 10h25 - 11h45 au Cégep Vieux Montreal 2 juillet - 23 juillet 2026 (4 séances). Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!