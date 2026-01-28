Vieux Montréal, débutant adulte. Hiver-printemps 2026

L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement. Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :

Les bottes, manteaux, sacs et ballons personnels sont interdits dans les gymnases .

Tous les accessoires personnels doivent être entreposés dans les casiers situés aux vestiaires .

À cet effet, nous vous recommandons fortement d’apporter votre propre cadenas .

Ces règles s’appliquent à tous, sans exception : athlètes, entraîneurs et officiels.

Le non-respect de ces règles entraînera l’annulation de l’inscription, sans autre avertissement .

Personne n’est autorisé à entrer dans le gymnase ni à y demeurer après la pratique sans la présence d’un intervenant Everton.

Évidemment, toute activité est strictement interdite au gymnase sans la présence d’un intervenant Everton .



