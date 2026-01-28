Vieux Montréal, débutant adulte. Hiver-printemps 2026

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À propos de cet événement
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant du dimanche 12h10 - 14h au Cégep Vieux Montreal 8 février - 29 mars 2026 (6 séances). Pas de séance le 22 février et le 8 mars. Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant du dimanche 12h10 - 14h au Cégep Vieux Montreal 5 avril - 17 mars 2026. (7 séances) Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement. Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :
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