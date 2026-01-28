Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Vieux Montréal, débutant adulte. Hiver-printemps 2026

255 Rue Ontario E

Montréal, QC H2X, Canada

Session 1. 8 février - 29 mars 2026
85,96 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant du dimanche 12h10 - 14h au Cégep Vieux Montreal 8 février - 29 mars 2026 (6 séances). Pas de séance le 22 février et le 8 mars. Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :

  • Les bottes, manteaux, sacs et ballons personnels sont interdits dans les gymnases.
  • Tous les accessoires personnels doivent être entreposés dans les casiers situés aux vestiaires.
    À cet effet, nous vous recommandons fortement d’apporter votre propre cadenas.
  • Ces règles s’appliquent à tous, sans exception : athlètes, entraîneurs et officiels.
  • Le non-respect de ces règles entraînera l’annulation de l’inscription, sans autre avertissement.
  • Personne n’est autorisé à entrer dans le gymnase ni à y demeurer après la pratique sans la présence d’un intervenant Everton.
    Évidemment, toute activité est strictement interdite au gymnase sans la présence d’un intervenant Everton.


Session 2. 5 avril - 17 mai 2026
133,94 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant du dimanche 12h10 - 14h au Cégep Vieux Montreal 5 avril - 17 mars 2026. (7 séances) Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :

  • Les bottes, manteaux, sacs et ballons personnels sont interdits dans les gymnases.
  • Tous les accessoires personnels doivent être entreposés dans les casiers situés aux vestiaires.
    À cet effet, nous vous recommandons fortement d’apporter votre propre cadenas.
  • Ces règles s’appliquent à tous, sans exception : athlètes, entraîneurs et officiels.
  • Le non-respect de ces règles entraînera l’annulation de l’inscription, sans autre avertissement.
  • Personne n’est autorisé à entrer dans le gymnase ni à y demeurer après la pratique sans la présence d’un intervenant Everton.
    Évidemment, toute activité est strictement interdite au gymnase sans la présence d’un intervenant Everton.


Une séance d'essai
29,99 $

L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement. Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :

  • Les bottes, manteaux, sacs et ballons personnels sont interdits dans les gymnases.
  • Tous les accessoires personnels doivent être entreposés dans les casiers situés aux vestiaires.
    À cet effet, nous vous recommandons fortement d’apporter votre propre cadenas.
  • Ces règles s’appliquent à tous, sans exception : athlètes, entraîneurs et officiels.
  • Le non-respect de ces règles entraînera l’annulation de l’inscription, sans autre avertissement.
  • Personne n’est autorisé à entrer dans le gymnase ni à y demeurer après la pratique sans la présence d’un intervenant Everton.
    Évidemment, toute activité est strictement interdite au gymnase sans la présence d’un intervenant Everton.


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