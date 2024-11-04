Village en blanc 2025

6 Rue de l'Eglise

Sainte-Thérèse, QC J7E 3L1, Canada

Les Allumées
75 $

Mini-burger de viande fumée, salade de chou, fromage suisse et cornichon
Mini-ciabatta au jambon, brie et mayonnaise à la moutarde de Dijon
Mini-wrap au poulet, mangue, épinards et mayonnaise au cari, accompagné d’un duo de salades de pâtes et légumes

Pomme Frite Burger Gourmet
75 $

Burger Deluxe : fromage, bacon accompagné d'une poutine

Prohibition bar à bière
80 $

Ailes de poulet (4) et mini-pogos (4)
Salade mesclun, copeaux de parmesan, pacanes caramélisées et vinaigrette maison
Grilled cheese aux quatre fromages du terroir, tomates, bacon et roquette, accompagné de chips maison et de sa mayonnaise à la bière

Prohibition bar à bière - Option végétarienne
80 $

Trempette aux épinards et artichauts
Salade mesclun, copeaux de parmesan, pacanes caramélisées et vinaigrette maison
Grilled cheese poire et chèvre, accompagné de chips maison et de sa mayonnaise à la bière

Café Eden
100 $

•Entrée : Blinis au gravlax de saumon, salade Milos et quartier de grilled cheese maison à la saucisse italienne et aux oignons caramélisés
•Plat principal : Onglet de bœuf, purée de patates douces, rabioles sautées aux lardons, sauce aux champignons

Campagna
100 $

•Entrée : Salade César, pancetta, parmesan et croûtons maison
•Plat principal : Cuisse de canard confite, fèves vertes, tomates cerises et pommes de terre grelots confites, vinaigrette au miel et aux herbes

Deux
100 $

•Entrée : Carottes, sésame, graines de citrouille, sirop d’érable et eau de rose
•Plat principal : Pâtes fraîches cavatelli, ragoût d'escargots, champignons sauvages et lardons

Le Pois Mange-Tout
100 $

•Entrée : Verdure
•Plat principal :
•Duo de tartares : saumon, mangue et avocat / bœuf forestier, accompagné de croûtons
•Homard confit aux algues du Saint-Laurent
•Tataki de bœuf, miel de soja et oignons frits

