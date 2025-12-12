Club Social Qué-Mont inc.

Organisé par

Club Social Qué-Mont inc.

À propos de cet événement

Village Vacances Valcartier - Mirebec

2280 Boul. Valcartier

St-Gabriel-de-Valcartier, Québec, G0A 4S0

Option 1: MEMBRE / Centre de jeux d'hiver
30 $

Centre de jeux d'hiver seulement


Option 1: INVITÉ / Centre de jeux d'hiver
37 $

Centre de jeux d'hiver seulement


Option 1: ENFANT 1.32m + / Centre de jeux d'hiver
30 $

Centre de jeux d'hiver seulement

Enfant membre ou conjoint 1.32m et plus

Option 1: ENFANT 1m à 1.32m / Centre de jeux d'hiver
28 $

Centre de jeux d'hiver seulement

Enfant membre ou conjoint 1m à 1.32m

Option 1: ENFANT 1m - / Centre de jeux d'hiver
Gratuit

Centre de jeux d'hiver seulement

Gratuit enfant du membre ou conjoint

Option 2: MEMBRE / Centre de jeux d'hiver et Hôtel de glace
45 $

1 billet entrée centre de jeux d'hiver et 1 billet hôtel de glace


Option 2: INVITÉ / Centre de jeux et Hôtel de glace
54 $

1 billet entrée centre de jeux d'hiver et 1 billet hôtel de glace

Invité

Option 2: ENFANT 1.32m+ / Centre de jeux et Hôtel de glace
45 $

1 billet entrée centre de jeux d'hiver et 1 billet hôtel de glace

Enfant du membre ou du conjoint de 1.32m et plus

Option 2: ENFANT 1m à 1.32m/Centre de jeux et Hôtel de glace
38 $

1 billet entrée centre de jeux d'hiver et 1 billet hôtel de glace

Enfant du membre ou conjoint de 1m à 1.32 m

Option 2: ENFANT 1m et - / Centre de jeux et Hôtel de glace
Gratuit

1 billet entrée centre de jeux d'hiver et 1 billet hôtel de glace

Enfant du membre ou du conjoint de 1m et moins Gratuit

Option 3: MEMBRE / Hôtel de glace
22 $

Hôtel de glace seulement


Option 3: INVITÉ / Hôtel de glace
24 $

Hôtel de glace seulement


Option 3: ENFANT 1.32+ / Hôtel de glace
22 $

Hôtel de glace seulement

Enfant du membre ou du conjoint de 1.32m et plus

Option 3: ENFANT 1m à 1.32m / Hôtel de glace
17 $

Hôtel de glace seulement

Enfant du membre ou du conjoint de 1m à 1.32m

Option 3: ENFANT 1m - / Hôtel de glace
Gratuit

Hôtel de glace seulement

Enfant du membre ou du conjoint de 1.m et moins

Option 1 - ADMINISTRATEUR
Gratuit

Centre de jeux d'hiver seulement

Option 1 - INVITÉ ADMINISTRATEUR
Gratuit

Centre de jeux d'hiver seulement

Option 2: ADMINISTRATEUR
Gratuit

1 billet entrée centre de jeux d'hiver et 1 billet hôtel de glace

Invité

Option 2: INVITÉ ADMINISTRATEUR
Gratuit

1 billet entrée centre de jeux d'hiver et 1 billet hôtel de glace

Invité

Option 3: ADMINISTRATEUR
Gratuit

Hôtel de glace seulement

Option 3: INVITÉ ADMINISTRATEUR
Gratuit

Hôtel de glace seulement

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!